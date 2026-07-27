Leonardo comemora aniversário de 63 anos com festa em família

Rio – Leonardo comemorou aniversário de 63 anos em festa junto a amigos e familiares nesta segunda-feira (27). Poliana Rocha, de 49, mulher do cantor, organizou celebração, e compartilhou momentos do evento com seus seguidores nas redes sociais.
A festa teve como o tema uma das paixões do artista, a pescaria. Em decoração, o espaço trouxe elementos referentes à atividade, como jacarés, e varas de pesca. Para além disso, também foi estruturada uma área para os netos e outras crianças da família.
Em publicação, realizada nos Stories do Instagram, Poliana falou sobre comemoração. "Gente, hoje eu fiz um bolinho aqui em casa para as crianças cantarem parabéns para o vovô. Pescaria, tudo relacionado à pescaria. Olha a vara, o jacaré, os detalhes. Aqui vamos colocar um espacinho para as crianças, que já chegaram", disse.
Entre os convidados, Zé Felipe, de 28 anos, esteve presente em festa junto aos seus três filhos, Maria Alice, de 5, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Eles são fruto de casamento de 4 anos com a influenciadora Virginia Fonseca, de 27.
A festa teve como o tema uma das paixões do artista, a pescaria. Em decoração, o espaço trouxe elementos referentes à atividade, como jacarés, e varas de pesca. Para além disso, também foi estruturada uma área para os netos e outras crianças da família.
Em publicação, realizada nos Stories do Instagram, Poliana falou sobre comemoração. "Gente, hoje eu fiz um bolinho aqui em casa para as crianças cantarem parabéns para o vovô. Pescaria, tudo relacionado à pescaria. Olha a vara, o jacaré, os detalhes. Aqui vamos colocar um espacinho para as crianças, que já chegaram", disse.
Entre os convidados, Zé Felipe, de 28 anos, esteve presente em festa junto aos seus três filhos, Maria Alice, de 5, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Eles são fruto de casamento de 4 anos com a influenciadora Virginia Fonseca, de 27.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa