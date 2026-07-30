ASSINE JÁ!
Celebridades e TV

Erika Januza agradece mensagens de apoio

Artista recebeu carinho do público em meio ao término conturbado com Arlindinho

Erika Januza agradece apoio após término com Arlindinho
Erika Januza agradece apoio após término com Arlindinho -
Rio - Erika Januza agradeceu o apoio que recebeu após falar sobre o fim do relacionamento com Arlindinho. Nesta quinta-feira (30), a atriz publicou uma foto com um buquê de flores e contou que as mensagens dos fãs e de amigos ajudaram a tornar o momento menos doloroso.

"Quando dividi alegrias vocês estiveram comigo e agora dividindo decepções, que não são exclusividade minha, todo mundo sofre na vida. Coisas ainda piores, minha dor é um grão de areia no Saara; vocês também estão comigo. E estão deixando tudo menos pesado por aqui", escreveu.

A apresentadora do "Saia Justa", do GNT, também citou os abraços que recebeu nas ruas e no aeroporto, além dos relatos enviados por pessoas que passaram por situações parecidas. "Obrigada por todas as mensagens, abraços no aeroporto, abraços pela rua, e-mails dividindo situações pessoais, directs, WhatsApps de corações se abrindo. Obrigada mesmo. Hoje é meu oitavo dia de novena da mãe rainha! Deus na frente! Vira página, bola pra frente! Beijos a todos!", completou.

Tati Machado, Eliana e Viviane Araújo estiveram entre as famosas que deixaram mensagens de apoio na publicação. "Erika, amada, receba meu abraço muito carinhoso. Você não está sozinha. Siga sendo a mulher incrível que você é! E o tempo é o melhor remédio. Disso, eu sei bem", escreveu Viviane. A Rainha de bateria do Salgueiro também sofreu com a repercussão nacional de uma traição. Na época,Viviane terminou com Belo após descobrir uma traição dele com a modelo Luciana Picorelli enquanto ele estava preso.

Na quarta-feira (29), Erika falou ao vivo no "Saia Justa" sobre os últimos acontecimentos de sua vida pessoal. A atriz afirmou que enfrentou dias difíceis e classificou o episódio como uma "irresponsabilidade emocional". "Nesta semana, minha vida virou um caos, não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha", declarou.

Erika também disse que não se arrepende da forma como viveu o relacionamento e falou sobre os questionamentos que costumam surgir após uma decepção amorosa. "Eu entreguei tudo de bom que eu tinha para entregar, e não me arrependo. Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes e de ter vivido, porque eu amei. E eu posso dizer que eu amo, eu não sou uma pessoa que ama de forma falsa. Aí depois vem aquele momento 'o que eu fiz de errado? O problema tá comigo?', porque a mulher está sempre achando que o problema é com ela", afirmou.

Em outro trecho, a apresentadora relatou que soube do caso por meio de imagens que circularam na internet. "Eu dei o que eu tinha para dar e recebi o que a outra pessoa tinha para dar, cada um dá o que tem. [...] Eu vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e, de repente você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão."
Arlindinho também se pronunciou sobre o fim da relação e pediu desculpas publicamente à atriz. O sambista reconheceu que suas atitudes causaram decepção e afirmou que já havia conversado com Erika em particular. "Quero pedir desculpas publicamente. E reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é", declarou. O cantor ainda disse que busca apoio profissional, familiar e religioso para lidar com as consequências de suas escolhas.

Erika Januza e Arlindinho tornaram o namoro público em dezembro de 2025. O fim da relação ganhou repercussão após a divulgação de imagens do sambista na saída de uma casa de swing, no Rio.
 
As mais lidas
    Recomendadas