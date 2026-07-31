Gabriela Loran posa de biquíni em dia na praia

Rio - Gabriela Loran , de 33 anos, encantou os seguidores ao compartilhar novos registros curtindo o dia na praia, nesta sexta-feira (31). A atriz posou para um ensaio fotográfico nas areias usando um biquíni preto fininho.

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"Moça bonita. Bagunçinha", escreveu na legenda.

A beleza da artista que interpretou Viviane na novela "Três Graças", da TV Globo, foi alvo de comentários. "A mulher sabe ser muito linda!", disse um perfil. "Um espetáculo", elogiou outro. "Para de ser tão gata, aff", brincou um terceiro.