Neymar comenta gafe em casamento de Gabriel Medina

Rio - Neymar esclareceu, por meio das redes sociais nesta sexta-feira (31), uma gafe que cometeu no casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes. Padrinho do noivo, o jogador usou um smoking preto e percebeu que só ele tinha aderido ao tom. O craque, então, explicou que o surfista esqueceu de lhe enviar a paleta de cores do enlace. Os dois reagiram à situação com bom humor.
"Cheguei no casamento e só eu de preto! Percebi que algo tinha dado errado. Após a cerimônia, fui perguntar ao meu grande amigo e dupla, Gabriel Medina: 'Irmão, por que só eu estou de preto? Tem paleta de cores?'. Resposta dele: 'Puuutz, esqueci de enviar.' Jeito Gabriel, né? Sou capaz de fazer igual", afirmou.
Apesar deste episódio, Neymar celebrou a amizade com Medina. "Nossa amizade é assim mesmo… não importa quanto tempo a gente fica sem se ver, porque, quando estamos juntos, parece que nunca ficamos um dia sem nos ver! Te amo, meu irmão. Muitas felicidades para vocês. Estamos juntos sempre!", completou.
Juntos desde agosto de 2025, Gabriel e Isabella oficializaram a união, na última quinta-feira (30), no Litoral Norte de São Paulo. Durante os votos do casamento, o surfista revelou que a mulher está grávida.