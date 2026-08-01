Neymar comenta gafe em casamento de Gabriel Medina

Rio - Neymar esclareceu, por meio das redes sociais nesta sexta-feira (31), uma gafe que cometeu no casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes . Padrinho do noivo, o jogador usou um smoking preto e percebeu que só ele tinha aderido ao tom. O craque, então, explicou que o surfista esqueceu de lhe enviar a paleta de cores do enlace. Os dois reagiram à situação com bom humor.

"Cheguei no casamento e só eu de preto! Percebi que algo tinha dado errado. Após a cerimônia, fui perguntar ao meu grande amigo e dupla, Gabriel Medina: 'Irmão, por que só eu estou de preto? Tem paleta de cores?'. Resposta dele: 'Puuutz, esqueci de enviar.' Jeito Gabriel, né? Sou capaz de fazer igual", afirmou.

Apesar deste episódio, Neymar celebrou a amizade com Medina. "Nossa amizade é assim mesmo… não importa quanto tempo a gente fica sem se ver, porque, quando estamos juntos, parece que nunca ficamos um dia sem nos ver! Te amo, meu irmão. Muitas felicidades para vocês. Estamos juntos sempre!", completou.