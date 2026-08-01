Alberto Cowboy se manifesta sobre fim de contrato com a Globo

Alberto Cowboy se pronuncia após fim do contrato com a Globo e agradece à emissora pela oportunidade. pic.twitter.com/BaoQ1Wtnrk — Central Reality (@centralreality) August 1, 2026

"Hoje acaba o contrato com a Viu, agência de publicidade da Globo. Decidimos em comum acordo que o melhor seria a não renovação. Mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer por todo o apoio, por toda a força que eu recebi dessa agência durante esse período", declarou.O influenciador também mencionou a importância da emissora em sua trajetória após o reality. "A Globo, esse ano, me deu uma excelente oportunidade, que foi voltar ao BBB. Isso mudou e continua mudando a minha vida, e eu sou muito grato sempre. Agradeço demais a toda a equipe da Viu por toda a força, todo o suporte, todas as dicas que me deram nesse pós-BBB, que é muito importante a gente reaprender a lidar com tudo isso."