Gypsy Kings fará turnê no Brasil com Sidney Magal

Rio – A banda francesa Gypsy Kings anunciou turnê inédita no Brasil com Sidney Magal como convidado. O grupo de música flamenca dividirá o palco com o artista brasileiro em um espetáculo idealizado especialmente para o público nacional.
Conhecida por músicas como "Bamboleo", "Djobi Djoba", "Baila Me" e "Volare”, a banda liderada por Diego Baliardo trará um repertório marcado pelos seus sucessos. Sidney Magal apresentará clássicos de sua carreira, que completa 60 anos em 2026. As apresentações terão ritmos do flamenco, da rumba catalã e de MPB.
É a primeira vez que o artista brasileiro realiza um show ao lado do grupo musical. A proposta é que eles não apenas se apresentem no mesmo espetáculo, mas que também cantem juntos em momentos centrais da noite.
O primeiro show acontecerá no dia 27 de novembro, em Porto Alegre. As apresentações irão se estender até dezembro, e passarão por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.
Conhecida por músicas como "Bamboleo", "Djobi Djoba", "Baila Me" e "Volare”, a banda liderada por Diego Baliardo trará um repertório marcado pelos seus sucessos. Sidney Magal apresentará clássicos de sua carreira, que completa 60 anos em 2026. As apresentações terão ritmos do flamenco, da rumba catalã e de MPB.
É a primeira vez que o artista brasileiro realiza um show ao lado do grupo musical. A proposta é que eles não apenas se apresentem no mesmo espetáculo, mas que também cantem juntos em momentos centrais da noite.
O primeiro show acontecerá no dia 27 de novembro, em Porto Alegre. As apresentações irão se estender até dezembro, e passarão por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna