Juliana Paes curte dia de cachoeira

Rio - Juliana Paes, de 47 anos, curtiu um dia de cachoeira e compartilhou fotos do momento de lazer com os fãs por meio do Instagram Stories, neste sábado (1º). Nas imagens, a atriz aparece de biquíni se refrescando na água. O corpo escultural dela chama a atenção.
Juliana aproveitou o passeio acompanhada dos filhos, Pedro e Antônio, de 15 e 12 anos, do marido, Carlos Eduardo Baptista, e de alguns amigos. Eles estão em Itacaré, no litoral da Bahia.
Recentemente, a artista mostrou aos seguidores registros dos bastidores da série "Os Donos do Jogo", sucesso na Netflix. Intérprete de Leila Fernandez, mulher do bicheiro Galego Fernandez (Chico Diaz) na produção, ela apareceu toda sorridente ao lado de Mel Maia e André Lamoglia.