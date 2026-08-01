Juliana Paes curte dia de cachoeira

Rio - Juliana Paes, de 47 anos, curtiu um dia de cachoeira e compartilhou fotos do momento de lazer com os fãs por meio do Instagram Stories, neste sábado (1º). Nas imagens, a atriz aparece de biquíni se refrescando na água. O corpo escultural dela chama a atenção.

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Juliana aproveitou o passeio acompanhada dos filhos, Pedro e Antônio, de 15 e 12 anos, do marido, Carlos Eduardo Baptista, e de alguns amigos. Eles estão em Itacaré, no litoral da Bahia.