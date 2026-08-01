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Celebridades e TV

Virginia posta fotos de festa de despedida de Vini Jr.

Craque se despediu do Brasil para retornar ao Real Madrid

Vini Jr. junto de Virginia em festa de despedida
Vini Jr. junto de Virginia em festa de despedida -
Rio – Virginia Fonseca, de 27 anos, compartilhou registros de festa de despedida realizada em homenagem a Vini Jr., de 26. Ela mostrou as imagens em publicação nas redes sociais, neste sábado (1º).

Vini Jr. retornará à Europa para representar o Real Madrid. Na postagem, a influenciadora afirmou que vai sentir falta do namorado, "Nossas férias chegaram ao fim e quero deixar registrado o quanto sou feliz ao seu lado!! Já estou com saudades", escreveu.

Nos comentários, o atacante respondeu agradecendo o carinho: "Obrigado por tudo! Te amo", disse.

Entre as imagens, eles aparecem juntos aproveitando festa, dançando e se divertindo com os amigos. Além disso, Virginia postou momentos românticos com Vini Jr., trocando beijos e abraços em evento.

A celebração em despedida ao jogador marcou o encerramento da temporada de férias do casal no Brasil após a Copa do Mundo de 2026.
* Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna
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