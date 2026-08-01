Virginia posta fotos de festa de despedida de Vini Jr.

Rio – Virginia Fonseca, de 27 anos, compartilhou registros de festa de despedida realizada em homenagem a Vini Jr., de 26. Ela mostrou as imagens em publicação nas redes sociais, neste sábado (1º).
Vini Jr. retornará à Europa para representar o Real Madrid. Na postagem, a influenciadora afirmou que vai sentir falta do namorado, "Nossas férias chegaram ao fim e quero deixar registrado o quanto sou feliz ao seu lado!! Já estou com saudades", escreveu.
Nos comentários, o atacante respondeu agradecendo o carinho: "Obrigado por tudo! Te amo", disse.
Entre as imagens, eles aparecem juntos aproveitando festa, dançando e se divertindo com os amigos. Além disso, Virginia postou momentos românticos com Vini Jr., trocando beijos e abraços em evento.
A celebração em despedida ao jogador marcou o encerramento da temporada de férias do casal no Brasil após a Copa do Mundo de 2026.
Vini Jr. retornará à Europa para representar o Real Madrid. Na postagem, a influenciadora afirmou que vai sentir falta do namorado, "Nossas férias chegaram ao fim e quero deixar registrado o quanto sou feliz ao seu lado!! Já estou com saudades", escreveu.
Nos comentários, o atacante respondeu agradecendo o carinho: "Obrigado por tudo! Te amo", disse.
Entre as imagens, eles aparecem juntos aproveitando festa, dançando e se divertindo com os amigos. Além disso, Virginia postou momentos românticos com Vini Jr., trocando beijos e abraços em evento.
A celebração em despedida ao jogador marcou o encerramento da temporada de férias do casal no Brasil após a Copa do Mundo de 2026.
* Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna