ASSINE JÁ!
Celebridades e TV

Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni

Cantora ainda reflete sobre liberdade e aconselha fãs

Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni -
Rio - Paula Fernandes, de 41 anos, exibiu o corpo escultural ao publicar uma série de fotos de biquíni no Instagram, neste sábado (1º), e arrancou suspiros dos internautas. A cantora, que recentemente colocou um ponto final no relacionamento com Daniel Pereira, ainda aconselhou os mais de seis milhões de seguidores. 
"Jamais permita que alguém tire de você a liberdade de ser quem você é: sem máscara, sem culpa e sem medo. Porque a maior beleza de alguém é ter coragem de viver a própria verdade", escreveu a artista na legenda. 
Nos comentários, Paula recebeu uma chuva de elogios pela beleza e boa forma. "Muito gata", comentou Sabrina Sato. "Perfeita da cabeça aos pés", afirmou um admirador da cantora. "Maravilhosa", disse outro. É o corpo mais lindo do Brasil! Uma boneca!", opinou uma terceira pessoa. 
Fotogaleria
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni Reprodução do Instagram
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni Reprodução do Instagram
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni Reprodução do Instagram
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni Reprodução do Instagram
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni Reprodução do Instagram
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni Reprodução do Instagram
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni
Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni Reprodução do Instagram
As mais lidas
    Recomendadas