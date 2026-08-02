Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíni

Rio - Paula Fernandes, de 41 anos, exibiu o corpo escultural ao publicar uma série de fotos de biquíni no Instagram, neste sábado (1º), e arrancou suspiros dos internautas. A cantora, que recentemente colocou um ponto final no relacionamento com Daniel Pereira, ainda aconselhou os mais de seis milhões de seguidores.

"Jamais permita que alguém tire de você a liberdade de ser quem você é: sem máscara, sem culpa e sem medo. Porque a maior beleza de alguém é ter coragem de viver a própria verdade", escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, Paula recebeu uma chuva de elogios pela beleza e boa forma. "Muito gata", comentou Sabrina Sato. "Perfeita da cabeça aos pés", afirmou um admirador da cantora. "Maravilhosa", disse outro. É o corpo mais lindo do Brasil! Uma boneca!", opinou uma terceira pessoa.