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Anitta realiza primeiro show da turnê 'Equilibrivm' em Porto Alegre

Espetáculo é dividido em atos e mistura diferentes gêneros musicais

Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre -
Rio - Anitta deu início à turnê "Equilibrivm" na noite deste sábado (1º), em Porto Alegre, com um show que reuniu faixas inéditas, sucessos da carreira e performances que rapidamente repercutiram nas redes sociais. A estreia aconteceu na Arena Fly 51 e marcou a primeira apresentação ao vivo do novo projeto.
Inspirado em temas como espiritualidade, ancestralidade e amor, o espetáculo é dividido em atos e mistura diferentes gêneros musicais, como pop, funk, reggae, afrobeat e forró. No repertório, Anitta apresentou músicas do álbum "Equilibrvm", como "Contemplação", "Mandinga", "Respira", "Caso de Amor" e "Abre Caminho".
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Surpreendendo os fãs, também cantou clássicos da carreira, como "Fala Quem É", "Favela Chegou", "Joga Pra Lua", interpretada ao lado de Ohana, "Modo Turbo", e "Boys Don't Cry".

Entre os momentos que mais chamaram a atenção do público esteve a performance de "Divino Sexual", em que a cantora surgiu em uma coreografia sensual com bailarinos. O show também marcou a estreia ao vivo da regravação de "Pra Você Gostar de Mim", sucesso de Carmen Miranda.
Antes da apresentação, o público teve acesso à Vila Equilibrivm, espaço dedicado a experiências de bem-estar e autoconhecimento. Entre 14h e 17h, os fãs puderam participar de atividades como yoga, meditação, massagens e leituras de tarô. Durante esse período, a organização também suspendeu a venda de bebidas alcoólicas, em uma proposta para incentivar a presença, a conexão e o cuidado antes do início da programação musical.
Após a estreia em Porto Alegre, a turnê "Equilibrivm" segue para São Paulo, com apresentações nos dias 8 e 9 de agosto, antes de passar por Fortaleza (15), Niterói (22) e Salvador (29).
Confira algumas das performances do show:
Contemplação
Ternura
Ogun Me Rodeia
Sem Pressa
Bemba
Caminhador
Nanã
Desgraça
Feitiço
Tudo Isso
Deus Existe
Você Já Sabe

Sal Grosso
Meia Noite

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
Fotogaleria
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre
Anitta deu início à turnê 'Equilibrvm' em Porto Alegre Lucas Ramos / Brazil News
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