Marido de Sasha rebate críticas sobre falta de carisma

João Lucas responde aos haters que criticaram sua suposta "falta de carisma":



"Vai tomar no seu c*." pic.twitter.com/egDsmcmEZA — poponze (@poponze) August 2, 2026

"Han? Olha aqui. Estou aqui, estava comendo, né? Fui pegar uma sobremesa. Aí abri meu Instagram. Eu tenho um grupo com alguns fãs, alguns de vocês. Vi que tinha um post falando que eu não tenho carisma. Eu não tenho carisma? (...) Pode falar que eu sou feio, pode falar que eu sou, sei lá, metido. Mas que eu não tenho carisma? Vai tomar no seu c*", disparou.Na sequência, João afirmou que já está acostumado a receber ataques sempre que participa de grandes eventos públicos. "(...) Mas essa de agora foi novo. Que eu não tenho carisma. Essa eu nunca ouvi. E essa eu não vou aceitar. Mas vai tomar no c* quem falou que eu não tenho carisma, que eu tenho carisma sim, cara. Vocês só não me conhecem...", completou.