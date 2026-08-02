Marido de Sasha rebate críticas sobre falta de carisma

Rio - João Lucas usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após aparecer no telão do segundo show da turnê de despedida de Xuxa, realizado na noite de sexta-feira (31), em São Paulo. O cantor, que é casado com Sasha Meneghel, publicou uma sequência de vídeos em que respondeu, em tom bem-humorado, mas irritado, a comentários sobre sua personalidade.
João Lucas responde aos haters que criticaram sua suposta "falta de carisma":— poponze (@poponze) August 2, 2026
"Vai tomar no seu c*." pic.twitter.com/egDsmcmEZA
"Han? Olha aqui. Estou aqui, estava comendo, né? Fui pegar uma sobremesa. Aí abri meu Instagram. Eu tenho um grupo com alguns fãs, alguns de vocês. Vi que tinha um post falando que eu não tenho carisma. Eu não tenho carisma? (...) Pode falar que eu sou feio, pode falar que eu sou, sei lá, metido. Mas que eu não tenho carisma? Vai tomar no seu c*", disparou.
Na sequência, João afirmou que já está acostumado a receber ataques sempre que participa de grandes eventos públicos. "(...) Mas essa de agora foi novo. Que eu não tenho carisma. Essa eu nunca ouvi. E essa eu não vou aceitar. Mas vai tomar no c* quem falou que eu não tenho carisma, que eu tenho carisma sim, cara. Vocês só não me conhecem...", completou.
As críticas surgiram após a participação de João Lucas no show "Xuxa – O Último Voo da Nave", quando ele apareceu no telão ao lado de Sasha Meneghel, Bruna Marquezine e Shawn Mendes.
"Bru, também quero netinho. Sem pressão", disse Xuxa ao ver a melhor amiga de Sasha, que considera como uma filha, no telão de seu show.— Quem (@quem) August 1, 2026
A atriz caiu na gargalhada ao ouvir o pedido. pic.twitter.com/tMMtDAYAvW
Nas redes sociais, alguns internautas fizeram comentários sobre a postura do artista. "O Sasho sempre com essa cara de quem está avulso no rolê", escreveu um usuário no X, antigo Twitter. "O Sasho não se encaixa nada nesse grupo. Todo feio e sem carisma", comentou outra internauta.
Depois que João publicou o vídeo rebatendo as críticas, a resposta também dividiu opiniões. "Ele é muito afetado. Sasha nunca fez essas pataquadas. A-list não precisa disso", escreveu um usuário no X. Já outra internauta saiu em defesa do cantor: "Não sei por que o povo encrencou com ele. O cara nunca fez nada demais."
O show marcou a segunda apresentação da turnê de despedida de Xuxa e reuniu diversos famosos na plateia. Durante a noite, a apresentadora brincou com Bruna Marquezine, melhor amiga da filha, ao pedir "netinhos" e se emocionou ao agradecer o carinho do público pelos dois primeiros shows esgotados.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
Depois que João publicou o vídeo rebatendo as críticas, a resposta também dividiu opiniões. "Ele é muito afetado. Sasha nunca fez essas pataquadas. A-list não precisa disso", escreveu um usuário no X. Já outra internauta saiu em defesa do cantor: "Não sei por que o povo encrencou com ele. O cara nunca fez nada demais."
O show marcou a segunda apresentação da turnê de despedida de Xuxa e reuniu diversos famosos na plateia. Durante a noite, a apresentadora brincou com Bruna Marquezine, melhor amiga da filha, ao pedir "netinhos" e se emocionou ao agradecer o carinho do público pelos dois primeiros shows esgotados.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa