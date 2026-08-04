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Celebridades e TV

Lívia Andrade mostra bumbum empinadinho em dia de praia

Integrante do 'Domingão com Huck' aproveita dias de descanso em Ibiza, na Espanha

Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza -
Rio - Lívia Andrade, de 43 anos, publicou no Instagram, nesta segunda-feira (3), uma série de fotos usando um biquíni com estampa de bolinhas e encantou os internautas. Em Ibiza, na Espanha, a integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, aproveitou o dia ensolarado e exibiu o corpão em forma. 
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Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram
"Era um biquíni de bolinhas...", escreveu Lívia na legenda da postagem, em referência a música de Celly Campello "Biquíni de Bolinha Amarelinha". A produção ainda contava uma blusa na mesma estampa do traje de banho, óculos escuros, lenço na cabeça e uma calça preta toda vazada. 
Nos comentários, a apresentadora recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse um usuário da rede social. "Que mulher espetacular", reagiu outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa. 

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