Gabriel Medina e Isabella Arantes perdem o primeiro filho

Gabriel Medina e Isabella Arantes perderam o bebê que estavam esperando. O surfista contou nesta terça-feira, 4, que a gestação não evoluiu e que a perda foi confirmada após um exame realizado por volta do terceiro mês de gravidez.



A notícia veio apenas cinco dias depois de o casal anunciar que esperava o primeiro filho. Gabriel e Isabella comunicaram a gravidez durante a cerimônia de casamento, realizada na Praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral de São Paulo.