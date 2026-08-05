Priscila Sol rebate comentários por não usar sutiã: 'Escolho conforto'

Rio - Priscila Sol , de 46 anos, respondeu os comentários negativos por decidir não usar mais sutiã após retirar as próteses de silicone dos seios. A atriz contou em vídeo nas redes sociais que recebe sugestões dos seguidores para aderir novamente à peça íntima.

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"Recebo muita mensagem dizendo: 'Pri, coloca um sutiã. O farol tá aceso'. Gente, eu sei. Usei sutiã durante anos porque meu peito pesava por causa do silicone. Tirei. Hoje, escolho conforto. E, sinceramente, desde quando bico de peito virou acontecimento? Todo mundo tem. Uns aparecem mais, outros menos. O meu resolveu ficar sempre de plantão. Faz parte. Normalizem", disse ela.

A artista pediu que os internautas parem com as cobranças. "Nem tudo precisa ser sexualizado. Normalizem farol aceso. Vou fazer o quê? Meu farol está sempre aceso, quando ele apagar é por que não estou viva. Odeio usar sutiã. Usava porque tinha silicone. Tirei meu silicone. Estou sem silicone, vou ficar sem sutiã".

Priscila Sol ficou conhecida nacionalmente ao viver as personagens Thelma Paixão na novela "Viver a Vida" (2009) e Sandra Praxedes em "Lado a Lado" (2016), ambas da TV Globo. Ela também interpretou a icônica Estefânia Lários, conhecida como Tia Perucas, em "Carinha de Anjo" (2016), do SBT.