Mãe de Deolane volta a falar sobre prisão da influenciadora

Rio - Solange Bezerra voltou a se manifestar nas redes sociais sobre a prisão preventiva da filha, Deolane Bezerra, que está detida desde maio na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, no âmbito da Operação Vérnix.
Nos stories do Instagram, a mãe da influenciadora publicou um vídeo de Deolane ao som da música "Eu Não Desisto", de Jesséh Aguiar, e demonstrou confiança na libertação da filha. "Pode ter certeza que essa batalha Ele [Deus] está trabalhando no silêncio e sairás honrada como sempre", escreveu Solange.
Nos stories do Instagram, a mãe da influenciadora publicou um vídeo de Deolane ao som da música "Eu Não Desisto", de Jesséh Aguiar, e demonstrou confiança na libertação da filha. "Pode ter certeza que essa batalha Ele [Deus] está trabalhando no silêncio e sairás honrada como sempre", escreveu Solange.
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A publicação acontece poucos dias depois dela divulgar uma carta escrita por Deolane na prisão. Na mensagem, a advogada agradeceu o apoio da família durante o período de detenção.
"Vocês me deixam forte para seguir a caminhada, me deixam tranquila porque sei que estão correndo atrás de tudo que eu preciso provar. (...) Eu quero que a senhora descanse, fique calma e seja forte e acredite: 'esse mal é para o bem'. Afinal já é a terceira vez que invadem a minha vida tentando me destruir. Permaneçam acreditando e confiando, é o nosso dever, somos filhos amados, nunca fomos desamparados.", escreveu.
A Operação Vérnix cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo a investigação, Deolane recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021.
A publicação acontece poucos dias depois dela divulgar uma carta escrita por Deolane na prisão. Na mensagem, a advogada agradeceu o apoio da família durante o período de detenção.
"Vocês me deixam forte para seguir a caminhada, me deixam tranquila porque sei que estão correndo atrás de tudo que eu preciso provar. (...) Eu quero que a senhora descanse, fique calma e seja forte e acredite: 'esse mal é para o bem'. Afinal já é a terceira vez que invadem a minha vida tentando me destruir. Permaneçam acreditando e confiando, é o nosso dever, somos filhos amados, nunca fomos desamparados.", escreveu.
A Operação Vérnix cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo a investigação, Deolane recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021.
A análise financeira apontou transferências fracionadas destinadas às contas da influenciadora, incluindo repasses que, somados, chegaram perto de R$ 700 mil. A defesa de Deolane sustenta que todos os valores têm origem lícita.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa