Aline Campos mostra curvas em dia na praia

Rio - Aline Campos , de 36 anos, compartilhou fotos aproveitando momentos relaxantes na praia de Algodões, no Sul da Bahia. Nesta quinta-feira (6), a empresária apareceu usando um biquíni nas cores marrom e lilás para renovar o bronzeado.

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"A Bahia é pura poesia. Ainda não conheceu Algodões? Te aconselho não mais deixar pra depois. Só vai, meu irmão. Só vai, minha irmã", escreveu na legenda.

Nos comentários, a ex-integrante do "Big Brother Brasil 26" recebeu elogios dos seguidores. "Uma deusa nessa natureza perfeita", disse um perfil. "Sempre linda", afirmou outro. "Uma verdadeira sereia", declarou um terceiro.