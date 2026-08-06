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Celebridades e TV

Aline Campos mostra curvas em dia na praia

Empresária curtiu um banho de mar no litoral Sul da Bahia

Aline Campos exibiu as curvas em dia na praia
Aline Campos exibiu as curvas em dia na praia -
Rio - Aline Campos, de 36 anos, compartilhou fotos aproveitando momentos relaxantes na praia de Algodões, no Sul da Bahia. Nesta quinta-feira (6), a empresária apareceu usando um biquíni nas cores marrom e lilás para renovar o bronzeado. 
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Aline Campos publicou fotos de biquíni nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Aline Campos aproveitou momento de lazer em praia da Bahia - Reprodução/Instagram
Aline Campos exibiu as curvas em dia na praia - Reprodução/Instagram
"A Bahia é pura poesia. Ainda não conheceu Algodões? Te aconselho não mais deixar pra depois. Só vai, meu irmão. Só vai, minha irmã", escreveu na legenda. 
Nos comentários, a ex-integrante do "Big Brother Brasil 26" recebeu elogios dos seguidores. "Uma deusa nessa natureza perfeita", disse um perfil. "Sempre linda", afirmou outro. "Uma verdadeira sereia", declarou um terceiro. 
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