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Dona Onete, ícone do carimbó do Pará, é hospitalizada

Artista de 87 anos permanece sob cuidados intensivos e com atenção redobrada devido à idade

Dona Onete deu entrada em hospital para tratamento de infec&ccedil;&atilde;o
Dona Onete deu entrada em hospital para tratamento de infecção -
Rio - Dona Onete, de 87 anos, está internada no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém, para tratar um quadro de infecção. O estado de saúde de um dos nomes mais emblemáticos da música paraense foi divulgado em comunicado nas redes sociais nesta quinta-feira (13).
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Dona Onete - Reprodução/Instagram
internação de Dona Onete foi divulgada em comunicado nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Dona Onete deu entrada em hospital para tratamento de infecção - Reprodução/Instagram
"Neste momento, ela vem sendo extremamente bem assistida e monitorada pela equipe médica e permanece sob cuidados intensivos. Para uma pessoa de 87 anos, qualquer intercorrência exige atenção redobrada. Seguimos acompanhando a evolução com todo o cuidado necessário", informou em nota. 
A equipe da cantora agradeceu as mensagens de carinho e orações dos fãs. "Pedimos, com respeito, que seja preservada a privacidade neste momento. Em breve, teremos novas informações sobre o andamento do tratamento e tudo será informado por meio dos seus canais oficiais."
Em fevereiro, Dona Onete deu entrada no mesmo hospital para tratar uma infecção urinária. A artista paraense foi submetida a exames detalhados e passou por uma cirurgia para corrigir um pseudoaneurisma na perna. Ela recebeu alta no dia 30 de março. 
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