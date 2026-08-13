Dona Onete, ícone do carimbó do Pará, é hospitalizada

Rio - Dona Onete, de 87 anos, está internada no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém, para tratar um quadro de infecção. O estado de saúde de um dos nomes mais emblemáticos da música paraense foi divulgado em comunicado nas redes sociais nesta quinta-feira (13).

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"Neste momento, ela vem sendo extremamente bem assistida e monitorada pela equipe médica e permanece sob cuidados intensivos. Para uma pessoa de 87 anos, qualquer intercorrência exige atenção redobrada. Seguimos acompanhando a evolução com todo o cuidado necessário", informou em nota.

A equipe da cantora agradeceu as mensagens de carinho e orações dos fãs. "Pedimos, com respeito, que seja preservada a privacidade neste momento. Em breve, teremos novas informações sobre o andamento do tratamento e tudo será informado por meio dos seus canais oficiais."