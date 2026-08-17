Virginia mostra abdômen definido após treino na academia

Rio - Virginia Fonseca, de 27 anos, exibiu o abdômen definido após um treino nesta segunda-feira (17). A influenciadora compartilhou um registro em frente ao espelho da academia e abaixou levemente o short para mostrar a barriga.
Na imagem, a loira aparece usando top branco, short rosa e tênis, além de deixar o novo piercing à mostra. "De hoje foi", escreveu ao publicar o clique.
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A empresária, que namora o jogador Vini Jr., ainda posou diante dos aparelhos da academia, fazendo sinal de paz com uma das mãos enquanto registrava o momento pelo celular.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
A empresária, que namora o jogador Vini Jr., ainda posou diante dos aparelhos da academia, fazendo sinal de paz com uma das mãos enquanto registrava o momento pelo celular.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa