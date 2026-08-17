Virginia mostra abdômen definido após treino na academia

Rio - Virginia Fonseca , de 27 anos, exibiu o abdômen definido após um treino nesta segunda-feira (17). A influenciadora compartilhou um registro em frente ao espelho da academia e abaixou levemente o short para mostrar a barriga.

fotogaleria

Na imagem, a loira aparece usando top branco, short rosa e tênis, além de deixar o novo piercing à mostra. "De hoje foi", escreveu ao publicar o clique.

LEIA MAIS: Mileide Mihaile reage a rumores de substituir Virginia na Grande Rio