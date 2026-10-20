Milton Cunha avalia performance de Virginia como rainha de bateria

Milton Cunha opinou sobre o desempenho de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio durante participação no programa "Blogueirinha Entrevista", do Multishow, que foi ao ar na noite de segunda-feira (19). Figura emblemática do Carnaval, ele relembrou a coroação da influenciadora em setembro do ano passado.

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"Os problemas de Virginia começaram no dia da apresentação dela na quadra quando o David Brazil diz: 'Samba Virginia'. E aí, ela faz aquele passo dela. O queixo de todo mundo caiu. Ali a gente já viu que não tinha samba no pé", afirmou.

"Mas a gente estava com uma esperança de aprender. Ou você já sabia que não?", questionou Blogueirinha. "Além de esperança de aprender, esperança de que ela virasse íntima daquela gente que ela iria representar. Isso não vem. Aí chegam os ensaios técnicos, aí loucura em cima de loucura porque ela não consegue compreender qual é a estrutura do desfile", respondeu Milton.

O comentarista de Carnaval da TV Globo também recordou o momento em que o presidente da agremiação precisou "resgatar" a influenciadora na avenida após a bateria entrar no recuo sem a rainha. "Seu Jayder, o grande líder, corre atrás, pega Virginia e traz para o lugar dela".

.@MiltonCunha opina sobre o desempenho de Virginia Fonseca como rainha da Grande Rio! #BlogueirinhaEntrevista https://t.co/t8AqZZJngZ — Multishow (@multishow) October 19, 2026



O reinado

A estreia de Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí pela Grande Rio foi marcada por tensão. A influenciadora recebeu vaias de pessoas da arquibancada ao ser anunciada oficialmente como rainha de bateria da escola. Visivelmente incomodada, ela precisou retirar parte da fantasia, que incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, no meio do desfile após reclamar diversas vezes de dores e do peso excessivo.

Em agosto, a ex-mulher de Zé Felipe anunciou que não seguiria como rainha de bateria da Grande Rio, alegando precisar de um "tempo de qualidade" para dedicar aos filhos e os novos projetos. Ela ocupou o posto em maio de 2025 após a saída de Paolla Oliveira.

"Venho com o coração apertado e cheio de verdade me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio. E antes de qualquer palavra, quero agradecer ao Carnaval e a Grande Rio por me permitirem sentir essa magia de perto. É uma experiência única viver o maior espetáculo da terra. Entre vaias e aplausos, a gente caminhou junto, de mãos dadas e com muita coragem dos dois lados. Reconheço também o peso disso. Sei o quanto é exaustivo, o quanto exige presença, o quanto pede comprometimento, e como disse anteriormente, não sei fazer nada pela metade", comunicou.