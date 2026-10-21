'A Fazenda 18': Catherine, Tina, Thaíde e Gabriel estão na roça

A nova formação de roça agitou a noite de terça-feira (20) em "A Fazenda 18", da Record, e terminou com Catherine, Tina, Thaíde e Gabriel na berlinda. Com exceção de Tina, vetada da prova do fazendeiro , um dos peões ainda poderá escapar da disputa pela permanência no reality show.

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No início do programa, Adriane Galisteu conversou com os peões e advertiu Giovanna sobre os comentários homofóbicos contra Mayk. "Quero que todos me ouçam com atenção. Giovanna, esse recado é dirigido para você. Deixamos claro que, quando necessário, iríamos intervir para lembrar os limites que deveriam ser respeitados aqui dentro. Hoje à tarde, durante uma discussão com o Mayk, você fez referências ao corpo e à orientação sexual dele que ultrapassaram os limites", disse.

"A orientação sexual não pode ser usada como objeto de constrangimento e humilhação. Por isso, você está recebendo uma advertência. Estamos em rede nacional e o que vocês discutem e fazem repercutem diretamente na vida de pessoas que enfrentam preconceito e violência aqui fora. Palavras e gestos têm consequências e exigem responsabilidade. Esse recado vale também para todos vocês e para o nosso público", acrescentou a apresentadora.

Na tarde desta terça-feira (20), Mayk e Giovanna se desentenderam. Na ocasião, a peoa fez comentários direcionados a Mayk sobre seu corpo e sua orientação sexual. A Fazenda não compactua com esse comportamento, motivo pelo qual ela foi advertida #RoçaAFazenda https://t.co/U1ljucP0Yn — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2026

Dono do lampião, Jônatas ficou imune junto de Maíra graças ao poder da Chama Amarela. Já o fazendeiro Alfredo indicou Catherine para a roça. "Ela não entrou no jogo, só entrou na casa. Não teve nenhum embate expressivo, não se deu bem em provas. [...] Se juntou a um cara que não deixa ela fazer nada. Ela pegou cocô de cavalo e jogou na cama de duas mulheres, ela fez isso com muita honra. Acho que uma pessoa que fala tanto de Deus, não sei se esse é um ato coerente", justificou.



Tina foi a mais votada entre os participantes e ocupou o segundo banco. Após ganhar o poder da Chama Vermelha, Ana Bruna ficou responsável por decidir a puxada da baia e escolheu Thaíde. No Resta Um, Gabriel pediu aos aliados para sobrar e ocupou o último banco. O ex-marido de Mara Maravilha vetou Tina da disputa pelo chapéu de fazendeiro.