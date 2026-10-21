Saiba quem é o surfista apontado como novo affair de Paolla

O nome de João Chianca, conhecido como Chumbinho, ganhou repercussão nas redes sociais após o surfista ser apontado como possível affair de Paolla Oliveira , de 44 anos. Os rumores surgiram após interações entre os dois na internet e a presença dos pais do atleta na coroação da atriz como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no último sábado (17).

fotogaleria



A especulação ganhou força depois que Michele Cabral de Azeredo, mãe de João, comentou uma publicação de Paolla. “Sempre linda, de qualquer jeito!! Eu que te mostrei para meu filhote”, escreveu. A mensagem foi apagada pouco tempo depois, mas chamou a atenção dos internautas.



Michele esteve no evento ao lado do marido, Gustavo Chumbão Chianca, pai de João e Lucas Chumbo, ex-participante do Big Brother Brasil. Até o momento, não há confirmação pública de um relacionamento entre a atriz e o surfista. A especulação ganhou força depois que Michele Cabral de Azeredo, mãe de João, comentou uma publicação de Paolla. “Sempre linda, de qualquer jeito!! Eu que te mostrei para meu filhote”, escreveu. A mensagem foi apagada pouco tempo depois, mas chamou a atenção dos internautas.Michele esteve no evento ao lado do marido, Gustavo Chumbão Chianca, pai de João e Lucas Chumbo, ex-participante do Big Brother Brasil. Até o momento, não há confirmação pública de um relacionamento entre a atriz e o surfista.





Carreira no surfe





Natural de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, João Chianca tem 26 anos e construiu carreira no surfe profissional. O atleta conquistou destaque internacional e chegou a liderar o ranking da World Surf League (WSL), circuito mundial da modalidade.



Em 2024, João representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Na disputa da competição, foi eliminado nas quartas de final por Gabriel Medina, um dos principais nomes do surfe brasileiro.



Após o confronto, Medina elogiou o adversário. “Esse é um cara que eu admiro demais. Ele tem cara de marrento, mas é um dos maiores corações que eu já conheci”, afirmou. João também agradeceu pela parceria e recebeu os votos de boa sorte do compatriota.



O surfista acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram e também ficou conhecido pela recuperação após um grave acidente no Havaí, nos Estados Unidos, durante sua preparação para as Olimpíadas.





Surfista sofreu acidente grave no Havaí





Em um treino no Havaí, João caiu de uma onda e foi atingido por outras ondas antes de ser resgatado desacordado por pessoas que estavam no local e por um salva-vidas.



Em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo, em abril de 2024, o atleta contou que não se lembrava do acidente nem dos primeiros dias de internação.



“Do acidente eu não lembro de nada. Não me lembro de quando eu caí da onda, nem de quando eu fui retirado da água”, relatou.



João também falou sobre a ausência de lembranças do período em que esteve no hospital. “Não tenho memórias fixas, nem embaçadas, das coisas que aconteceram. Talvez seja até melhor assim, não lembrar de algo que foi duro para a gente”, declarou.