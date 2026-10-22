Prima detalha últimos momentos de Lua Blanco

Ema Blanco, prima mais nova de Lua Blanco , fez um relato sobre a descoberta do câncer de intestino da atriz, que morreu no domingo (18), aos 39 anos. Em vídeo publicado no TikTok, a jovem falou sobre os últimos momentos da artista e os desafios enfrentados pela família.

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"Obviamente não é a última vez na vida que eu vou falar sobre ela, principalmente porque eu preciso honrar o legado dela e esse legado não é nada de trabalho, é um legado de espalhar o amor de Cristo para todas as pessoas. Mas o luto vem como ondas, eu vou explicar melhor, e talvez essa seja a única vez que eu vou falar sobre o processo de doença e o nosso processo de luto", iniciou o desabafo.

Ela explicou ter notado que algo estava acontecendo uma semana antes de se casar e que a prima começo o tratamento logo após a cerimônia. "Será que está acontecendo alguma coisa, porque a minha família tá toda muito estranha?'. E aí um dia eu liguei para o meu pai e ele falou assim: 'hora de orar pela Lua'. Mandei uma mensagem para minha prima, faltando três dias para o meu casamento, que ela viria aqui em São Paulo. E falei: 'olha, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, ninguém quer me falar o que é, mas eu não sou a pessoa frágil que vocês acham que eu sou'".

Nesse instante, a intérprete de Roberta Messi em "Rebelde" (2011) contou sobre o problema de saúde. "'Eu preciso que você seja forte, corajosa e não tenha medo. Eu descobri um tumor'. E aí contou toda a história. A Lua descobriu um tumor no intestino grosso com metástase em várias outros órgãos e depois, eu acho, porque só fui saber disso alguns dias antes dela falecer, que eu descobri que ela tinha um tumor ósseo no úmero. Sei que o tumor primário era esse do intestino", revelou.

Ema comentou os momentos alegres de Lua antes de iniciar o tratamento e o agravamento da doença. "Na semana seguinte, minha prima começou o primeiro round de quimio dela e foi ótimo. [...] E aí depois, que veio a piora, é que ela foi internada. Duas semanas atrás, a minha mãe me ligou falando: 'filha, você precisa se preparar, a Lua já está muito fraca'. Eu falei: 'mãe, você não acha que ela vai sair do hospital?'. Ela falou: 'não'. E aí tive um choque de realidade um pouco maior. Só que, no dia seguinte dessa ligação, os exames melhoraram e conseguiram operá-la e tirar todo o câncer do intestino. Ou seja, está tudo bem de novo".

Emocionada, ela detalhou encontro com a prima no hospital. "Joguei minhas coisas na mala e peguei um voo para o Rio. Cheguei lá no último segundo do horário de visita de sexta-feira, me deixaram subir, me deram prioridade. Eu entrei na porta do quarto, ela olhou para mim e falou: 'priminha, achei que você não vinha'. [...] Eu fiquei toda vermelha, esperei um pouco, porque eu não queria que ela me visse desesperada. Eu queria ser uma imagem de força, porque o que ela estava passando já era muito difícil", explicou.

O cuidado para que a notícia não vazasse na imprensa também foi detalhado pela jovem. "No dia seguinte, eu fiquei por duas horas tentando mandar mensagem para pessoas apagarem comentários nas fotos dela e segurando matérias com algumas pessoas porque meus primos, como foi de madrugada, nem todos eles sabiam de manhã e as coisas correram. Então, passei a manhã fazendo isso, depois vazou na mídia, e aí eu fiquei lidando com isso, com segurança, com um monte de coisa do funeral..."

A prima de Lua também comentou sobre a preocupação para que imagens da artista no caixão não fossem vazadas. "Foi fechado ao público apenas para amigos e família, a gente tinha segurança, então quem viu os vídeos vê que tinha segurança comigo o tempo todo. E mesmo pra família e amigos foi sem celular. Fãs incríveis da minha prima, que viraram amigos dela e agora meus, fizeram todo o sistema de recolher celular, ter senha, número e ninguém entrava com o celular", disse Ema.