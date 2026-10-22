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Celebridades e TV

Prima detalha últimos momentos de Lua Blanco

Atriz faleceu no domingo (18), aos 39 anos, após luta contra um câncer de intestino

Lua Blanco morreu aos 39 anos por complicações do câncer
Lua Blanco morreu aos 39 anos por complicações do câncer -
Ema Blanco, prima mais nova de Lua Blanco, fez um relato sobre a descoberta do câncer de intestino da atriz, que morreu no domingo (18), aos 39 anos. Em vídeo publicado no TikTok, a jovem falou sobre os últimos momentos da artista e os desafios enfrentados pela família. 
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Lua Blanco - Reprodução/Instagram
Lua Blanco, a Roberta da novela 'Rebelde Brasil' - Reprodução/Instagram
Lua Blanco morreu aos 39 anos por complicações do câncer - Reprodução/Instagram
"Obviamente não é a última vez na vida que eu vou falar sobre ela, principalmente porque eu preciso honrar o legado dela e esse legado não é nada de trabalho, é um legado de espalhar o amor de Cristo para todas as pessoas. Mas o luto vem como ondas, eu vou explicar melhor, e talvez essa seja a única vez que eu vou falar sobre o processo de doença e o nosso processo de luto", iniciou o desabafo. 
Ela explicou ter notado que algo estava acontecendo uma semana antes de se casar e que a prima começo o tratamento logo após a cerimônia. "Será que está acontecendo alguma coisa, porque a minha família tá toda muito estranha?'. E aí um dia eu liguei para o meu pai e ele falou assim: 'hora de orar pela Lua'. Mandei uma mensagem para minha prima, faltando três dias para o meu casamento, que ela viria aqui em São Paulo. E falei: 'olha, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, ninguém quer me falar o que é, mas eu não sou a pessoa frágil que vocês acham que eu sou'".
Nesse instante, a intérprete de Roberta Messi em "Rebelde" (2011) contou sobre o problema de saúde. "'Eu preciso que você seja forte, corajosa e não tenha medo. Eu descobri um tumor'. E aí contou toda a história. A Lua descobriu um tumor no intestino grosso com metástase em várias outros órgãos e depois, eu acho, porque só fui saber disso alguns dias antes dela falecer, que eu descobri que ela tinha um tumor ósseo no úmero. Sei que o tumor primário era esse do intestino", revelou.
Ema comentou os momentos alegres de Lua antes de iniciar o tratamento e o agravamento da doença. "Na semana seguinte, minha prima começou o primeiro round de quimio dela e foi ótimo. [...] E aí depois, que veio a piora, é que ela foi internada. Duas semanas atrás, a minha mãe me ligou falando: 'filha, você precisa se preparar, a Lua já está muito fraca'. Eu falei: 'mãe, você não acha que ela vai sair do hospital?'. Ela falou: 'não'. E aí tive um choque de realidade um pouco maior. Só que, no dia seguinte dessa ligação, os exames melhoraram e conseguiram operá-la e tirar todo o câncer do intestino. Ou seja, está tudo bem de novo". 
Emocionada, ela detalhou encontro com a prima no hospital. "Joguei minhas coisas na mala e peguei um voo para o Rio. Cheguei lá no último segundo do horário de visita de sexta-feira, me deixaram subir, me deram prioridade. Eu entrei na porta do quarto, ela olhou para mim e falou: 'priminha, achei que você não vinha'. [...] Eu fiquei toda vermelha, esperei um pouco, porque eu não queria que ela me visse desesperada. Eu queria ser uma imagem de força, porque o que ela estava passando já era muito difícil", explicou. 
O cuidado para que a notícia não vazasse na imprensa também foi detalhado pela jovem. "No dia seguinte, eu fiquei por duas horas tentando mandar mensagem para pessoas apagarem comentários nas fotos dela e segurando matérias com algumas pessoas porque meus primos, como foi de madrugada, nem todos eles sabiam de manhã e as coisas correram. Então, passei a manhã fazendo isso, depois vazou na mídia, e aí eu fiquei lidando com isso, com segurança, com um monte de coisa do funeral..."
A prima de Lua também comentou sobre a preocupação para que imagens da artista no caixão não fossem vazadas. "Foi fechado ao público apenas para amigos e família, a gente tinha segurança, então quem viu os vídeos vê que tinha segurança comigo o tempo todo. E mesmo pra família e amigos foi sem celular. Fãs incríveis da minha prima, que viraram amigos dela e agora meus, fizeram todo o sistema de recolher celular, ter senha, número e ninguém entrava com o celular", disse Ema. 
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