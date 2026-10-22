Malévola Alves surge aos prantos após sair da prisão no Egito

Malévola Alves surgiu aos prantos nesta quinta-feira (22) após deixar a prisão no Egito . Em vídeo nas redes sociais, a influenciadora contou que foi humilhada durante o período em que esteve sob custódia das autoridades em Alexandria junto de uma amiga e que ainda não teve o celular devolvido.

fotogaleria

"Eu fui muito humilhada. Muito humilhada, gente. Eu não paro de chorar desde a hora que cheguei aqui em Marrocos. Vou gravar um vídeo agora contando tudo", disse ela.

Antes da liberação, a assessoria de Malévola, cujo nome verdadeiro é Mariana Alves, informou ao DIA que a influenciadora tinha um voo de retorno ao Brasil previsto para esta quarta-feira (21). Na ocasião, a equipe ainda não sabia se ela conseguiria embarcar e suspeitava que a detenção estivesse relacionada a denúncias feitas nas redes sociais sobre a identidade de gênero das brasileiras.

Já a prisão foi confirmada pelo Ministério do Interior egípcio, que atribuiu a detenção à gravação e à publicação de vídeos com supostas insinuações sexuais. Segundo as autoridades, as duas brasileiras teriam admitido que produziram o material para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.

Antes da confirmação oficial da detenção, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga tiveram os passaportes retidos e foram questionadas sobre suas identidades de gênero. Em uma das publicações, a influenciadora demonstrou preocupação com o que poderia acontecer durante a abordagem policial.

Quem é Malévola Alves?

Conhecida pelo humor ácido e por publicações sobre viagens e estilo de vida, Malévola Alves soma cerca de 900 mil seguidores no TikTok e chegou a reunir aproximadamente 1,9 milhão no Instagram.

A influenciadora ganhou projeção também fora das redes sociais ao participar, em 2024, do Rancho do Maia, reality show criado por Carlinhos Maia. Ao longo de sua trajetória digital, esteve envolvida em episódios que repercutiram entre os seguidores e geraram debates nas plataformas, inclusive um desentendimento público com a cantora Jojo Todynho.