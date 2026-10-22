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U2 anuncia show extra no Brasil; confira datas e como comprar ingressos

Banda irlandesa confirma terceira apresentação em São Paulo, marcada para 14 de março de 2027

Eduardo Paes quer show de U2 em Copacabana
Eduardo Paes quer show de U2 em Copacabana -
O U2 anunciou um show extra em São Paulo para o dia 14 de março de 2027. A nova apresentação acontece no estádio MorumBIS e foi confirmada devido à alta procura por ingressos. A banda irlandesa já tinha duas datas marcadas na capital paulista, nos dias 10 e 12 do mesmo mês.
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Os shows fazem parte da turnê mundial "Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth", que marca o retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. aos estádios. O grupo volta ao Brasil após 10 anos.

Além de São Paulo, a turnê passará pela Cidade do México e por Buenos Aires, na Argentina. Essas são, até o momento, as únicas cidades latino-americanas confirmadas na agenda de 2027. O cantor Beck será responsável pela abertura das apresentações.

A série de shows começa em 23 de fevereiro, no México, e acompanha o lançamento de "Carnaval De Luz", 16º álbum de estúdio da banda, previsto para 13 de novembro deste ano.

O grupo também lançou a música "The Greatest Show On Earth", composta em parceria com Brian Eno. A faixa ganhou um videoclipe dirigido por Anton Corbijn, com gravações no deserto da Califórnia. A produção apresenta uma sátira da banda como uma espécie de seita religiosa.

Conhecido por apresentações grandiosas, o U2 realizou 40 shows com ingressos esgotados na Sphere, em Las Vegas. A nova turnê marca o retorno do grupo aos estádios desde o encerramento da série de apresentações de "The Joshua Tree", em dezembro de 2019, na Índia. A expectativa é reunir sucessos de diferentes fases da carreira.

Como comprar ingressos?

As vendas para a apresentação extra começam nesta sexta-feira (23), pelo site da Ticketmaster Brasil. A comercialização será dividida em etapas, com prioridade para assinantes do site oficial da banda e clientes Santander.

A primeira pré-venda acontece das 8h às 10h, exclusivamente para assinantes dos grupos Feedback e The Hype, do U2.com.

Das 10h às 15h, será a vez dos clientes Santander, com fila exclusiva para os segmentos Select e Private Banking. Os demais clientes do banco poderão adquirir ingressos das 10h às 14h.

Já a venda geral terá início às 15h, também pela Ticketmaster Brasil. Os ingressos custam a partir de R$ 345, valor referente à meia-entrada para arquibancada. Os preços variam conforme o setor escolhido.

Clientes Santander poderão parcelar as compras em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o limite será de quatro parcelas sem juros.

Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, dos quais, no máximo, dois poderão ser de meia-entrada. O show está previsto para as 21h, com abertura dos portões às 16h.
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