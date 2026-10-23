Bruna Marquezine é confirmada em série da Netflix

As gravações dos oito novos episódios já começaram no Reino Unido e no Marrocos. Apesar da confirmação, a plataforma ainda não revelou qual personagem Bruna vai interpretar. A artista também integra o elenco de "Maldivas", outra série da Netflix, e participou do filme "Besouro Azul".A trama acompanha Eddie Horniman (Theo James), um aristocrata que herda a propriedade da família e descobre um império de maconha no local. A partir daí, ele passa a conciliar a vida na nobreza britânica com negócios criminosos e disputas perigosas. Na temporada anterior, Eddie tentou ampliar o império para a Itália e entrou na política britânica. As decisões abalaram alianças e deixaram sua relação com Susie ainda mais complicada.Na terceira temporada, Eddie e Susie Glass (Kaya Scodelario) terão um novo desafio: construir um cassino no Oriente Médio. O projeto promete aumentar os riscos para a dupla, que já enfrentou traições e conflitos por causa da expansão dos negócios. O próprio Theo James levantou dúvidas sobre o futuro do protagonista. "Até que ponto Eddie se perde de si enquanto se vinga de todos?", questionou o ator.Além de Bruna, Bloom e Wood, a produção terá reforços como Robert Carlyle, Dexter Fletcher, Ed Speleers, Saffron Burrows, Philip Arditti e Bugzy Malone. Os personagens desses novos integrantes também não foram detalhados.Do elenco conhecido do público, estão confirmados os retornos de Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow e Maya Jama, além dos protagonistas Theo James e Kaya Scodelario. Já Daniel Ings e Giancarlo Esposito não aparecem entre os nomes anunciados para a nova fase.Guy Ritchie permanece à frente do roteiro e da direção. O cineasta adiantou que os novos capítulos terão conflitos ainda maiores. "A ambição de Magnatas do Crime cresceu, o mundo se expandiu e as consequências agora têm um peso maior. Uma terceira temporada parecia inevitável, e estou ansioso para ampliar ainda mais os limites da série", afirmou.A participação de Bruna marca mais um trabalho da atriz em uma produção internacional. Por enquanto, a Netflix não divulgou imagens de sua personagem nem informou a data de estreia da terceira temporada.