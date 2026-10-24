Zeni surpreende Pilar com visita em 'Quem Ama Cuida'

Zeni (Rosanna Viegas) fará uma visita surpresa a Pilar (Isabel Teixeira) em cena prevista para ir ao ar nesta terça-feira (27), em "Quem Ama Cuida", da TV Globo. A vilã vai se desesperar ao saber que a mulher em questão foi a responsável pelo ataque à tesourada de Adriana (Leticia Colin), arquitetado por ela, na cadeia.

Após passar mais uma noite no quarto que era de Brigitte (Tatá Werneck), Pilar reclama e volta a demonstrar sua irritação com a presença de Heitor (Renato Góes) no apartamento luxuoso, enquanto Rosa (Tatiana Tiburcio), Diná (Rosi Campos), Edvaldo (Guilherme Piva) e Tilde (Luana Martau) preparam o café da patroa.



Neste momento, o interfone toca. Tilde avisa que a manicure de Pilar está na portaria. A vilã estranha, pois não tinha pedido o serviço, mas autoriza a entrada da profissional. Quando a copeira e arrumadeira abre a porta, a irmã de Arthur (Antonio Fagundes) percebe que a mulher não é sua manicure.



Ela, por sua vez, questiona a visita sobre sua verdadeira identidade. Zeni se aproxima da vilã e conta como conseguiu entrar no apartamento. Ela explica que esteve no salão frequentado pela dondoca, descobriu o nome de sua manicure e vinha estudando seus hábitos.

Em seguida, a ex-detenta refresca a memória da megera ao lembrá-la que, há muitos anos, havia realizado um “trabalho” para ela e finalmente se apresenta, para desespero de Pilar. Depois de fazer algumas ameaças, Zeni receberá um dinheiro da megera.

Nova parceria

Após Heitor avisar a Pilar que ela é uma das principais suspeitas da morte de Arthur, a vilã voltará a contratar os serviços sujos de Zeni. Ela vai querer que a ex-detenta fique de olho em Adriana e Pedro (Chay Suede) e lhe conte todos os passos do casal.

Uma reviravolta, contudo, acontece. Com a ajuda de Iuri (José Loreto), a fisioterapeuta colocará uma câmera escondida na coleira de Maria Antonieta, cachorrinha de Pilar. Com isso, Adriana verá imagens de Pilar e Zeni juntas e ficará em choque.