Em meio a crise na relação com Belo, Rayane faz pedido à web

Crise no relacionamento

“Tenho me sentido profundamente desrespeitada como mãe, como mulher, de todas as maneiras. E me pergunto: até que ponto vale tudo por um like? Até onde querem me levar? Por trás de cada manchete existe uma pessoa, uma família, uma criança”, escreveu.Rayane também acusou parte da imprensa de criar histórias e distorcer informações. “É muito triste ver a irresponsabilidade de parte da imprensa, que cria histórias, distorce fatos e publica mentiras sobre a minha vida sem nenhum cuidado com as consequências. Jornalismo deveria ser compromisso com a verdade, não com cliques”, declarou.Diante da repercussão, ela afirmou que pretende se afastar da internet por um período. “Preciso de um tempo para mim. Para respirar, me reconectar comigo mesma e cuidar de quem eu amo.”A influenciadora ainda reforçou que qualquer definição sobre sua vida pessoal será comunicada por ela. “Quero deixar uma coisa muito clara: nenhuma decisão foi tomada. Quando eu tiver algo a dizer, serei eu a vir aqui contar para vocês, como sempre fiz. Não acreditem em tudo o que leem por aí.”Ao final, Rayane pediu privacidade. “Neste momento, só peço uma coisa: respeitem o meu momento. Me deem a paz de que eu preciso”, completou.Na quinta-feira (22), Rayane já havia chamado atenção ao deixar de seguir Belo no Instagram e compartilhar uma mensagem sobre mudanças de planos. Na ocasião, informações divulgadas pelo Portal Leo Dias apontavam que ela havia confirmado uma crise no relacionamento e que os dois consideravam uma possível separação.Segundo o relato atribuído à influenciadora, a crise teria começado após ela encontrar Belo conversando por FaceTime com outra mulher dentro de um carro. Rayane teria pedido para ver o celular do cantor, mas ele não teria permitido.