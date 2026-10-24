Ex-BBB Marcelo Zagonel lamenta morte da filha

Marcelo Zagonel, de 39 anos, ex-participante do " Big Brother Brasil " de 2014, revelou morte de sua filha, nesta última sexta-feira (23). Aurora Voigot Zagonel havia realizado cirurgia no dia seguinte ao nascimento, e veio a falecer aos 29 dias de vida. A família realiza, neste sábado (24), o velório do corpo da bebê, em cerimônia de despedida na Capela Vaticano, em Curitiba, no Paraná.

Em publicação, o influenciador e sua companheira, Ana Paula Voigot, escreveram uma mensagem de carinho em lembrança da pequena. “Algumas pessoas não vão embora, elas apenas se transformam em luz e continuam vivendo em nós. Com apenas 29 dias de vida, nossa filha, Aurora, nos ensinou o que há de mais puro e verdadeiro: o amor em sua forma mais bonita. Sua breve passagem por aqui deixou um legado de luz, doçura e amor em nossos corações. Ela sempre será lembrada com muito amor. Que Deus a receba em seus braços e conforte nossos corações", declararam.



Aurora nasceu no dia 24 de setembro. O casal anunciou a chegada da bebê no dia 1º de outubro, em postagem nas redes sociais, na qual Marcelo e Ana Paula revelaram que menina passara por uma cirurgia e que ambos atravessavam um momento desafiador. Eles, ainda, pediram por orações dos seguidores em torno da recuperação da filha.



Marcelo e Ana compartilharam imagem segurando a mão da bebê e falaram sobre nascimento da pequena, “Vivemos o extraordinário que foi a chegada da nossa filha Aurora e, hoje, vivemos a espera pela sua recuperação, com o coração cheio de amor e a confiança em Deus. Queremos compartilhar com vocês uma notícia muito especial: a nossa Aurora nasceu! Ela chegou no dia 24/09 e, desde os primeiros dias de vida, já vem mostrando a força que tem e a pequena guerreira que é”.



Os pais também comentaram sobre problemas de saúde de Aurora, mas não entraram em detalhes sobre situação, “No dia seguinte ao nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia e, por conta disso, estamos vivendo um momento delicado e desafiador. Dias de muita apreensão, mas também de muita Fé e esperança”.



O ex-BBB e a parceira completaram a fala solicitando boas energias e força diante de situação: “Pedimos, de coração, que coloquem a Aurora nas orações de vocês e enviem muitas boas energias para a nossa pequena. Que ela siga forte, cercada de luz e amor e que a sua recuperação aconteça da melhor forma possível. Neste momento, nosso coração e nossa dedicação estão inteiramente com ela”, escreveram.





*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna