Eleições 2026: Famosos votam no segundo turno

Famosos foram às urnas neste domingo (25) para participar do segundo turno das eleições de 2026. Entre os nomes que marcaram presença nos locais de votação estão Fátima Bernardes, Rodrigo Faro, Thaila Ayala e Luísa Sonza.
Fátima Bernardes compareceu à seção eleitoral acompanhada dos pais, Amâncio Bernardes, de 90 anos, e Eunice Bernardes, de 83. A apresentadora foi fotografada ao lado dos dois durante o compromisso.
Rodrigo Faro também exerceu seu direito ao voto e apareceu acompanhado da mulher, Vera Viel. Thaila Ayala e Luísa Sonza foram outras celebridades que compareceram às urnas neste domingo.
O segundo turno define quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos. A disputa é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os brasileiros também escolhem governadores em cinco estados: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.
Durante a campanha eleitoral, artistas e personalidades públicas participaram de manifestações políticas. Entre os principais atos estiveram eventos na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, em São Paulo.
As seções eleitorais ficam abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A apuração dos votos começa após o encerramento da votação e definirá os vencedores das disputas.
Rodrigo Faro também exerceu seu direito ao voto e apareceu acompanhado da mulher, Vera Viel. Thaila Ayala e Luísa Sonza foram outras celebridades que compareceram às urnas neste domingo.
O segundo turno define quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos. A disputa é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os brasileiros também escolhem governadores em cinco estados: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.
Durante a campanha eleitoral, artistas e personalidades públicas participaram de manifestações políticas. Entre os principais atos estiveram eventos na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, em São Paulo.
As seções eleitorais ficam abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A apuração dos votos começa após o encerramento da votação e definirá os vencedores das disputas.