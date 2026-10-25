Eleições 2026: Famosos votam no segundo turno

Famosos foram às urnas neste domingo (25) para participar do segundo turno das eleições de 2026 . Entre os nomes que marcaram presença nos locais de votação estão Fátima Bernardes, Rodrigo Faro, Thaila Ayala e Luísa Sonza.

Fátima Bernardes compareceu à seção eleitoral acompanhada dos pais, Amâncio Bernardes, de 90 anos, e Eunice Bernardes, de 83. A apresentadora foi fotografada ao lado dos dois durante o compromisso.



Rodrigo Faro também exerceu seu direito ao voto e apareceu acompanhado da mulher, Vera Viel. Thaila Ayala e Luísa Sonza foram outras celebridades que compareceram às urnas neste domingo.



O segundo turno define quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos. A disputa é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os brasileiros também escolhem governadores em cinco estados: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.



Durante a campanha eleitoral, artistas e personalidades públicas participaram de manifestações políticas. Entre os principais atos estiveram eventos na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, em São Paulo.



As seções eleitorais ficam abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A apuração dos votos começa após o encerramento da votação e definirá os vencedores das disputas.

