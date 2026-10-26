Bruna Biancardi rebate crítica de Luana Piovani: 'Feminista de merd*'

"Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas", disparou a influenciadora em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram.Na sequência, Bruna afirmou que a atriz deveria resolver qualquer desentendimento diretamente com Neymar. "Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá!", escreveu.A mulher do jogador encerrou o desabafo com outra mensagem. "Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo pra falar da vida dos outros", completou.A polêmica teve início quando Luana compartilhou um vídeo da expulsão de Neymar, que se envolveu em uma confusão com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia. Ao comentar a atitude do atacante, a atriz também direcionou críticas à influenciadora e mencionou as filhas do casal."Que desgraça de homem!", declarou. Em seguida, acrescentou: "A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada".A repercussão também provocou uma reação de Bianca Biancardi, irmã de Bruna, que saiu em defesa dela e fez duras críticas à atriz."Ai você entra no perfil da desgraça e precisa ler que ela é ativista das mulheres [risos]. A maior hipócrita desse país, que aceita dinheiro público para fazer vídeo como se fosse opinião, não sinaliza que foi paga, fuma maconha e nem os próprios filhos a suportam...", escreveu Bianca, em acusações contra Luana."Fecha a boca, mulher. Vai viver! Vai tentar trabalhar (se alguém ainda te der alguma oportunidade), tente ser feliz nessa sua vida miserável e esqueça a dos outros", completou.