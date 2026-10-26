Bruna Biancardi rebate crítica de Luana Piovani: 'Feminista de merd*'

Bruna Biancardi usou as redes sociais para rebater Luana Piovani, neste domingo (25), depois que a atriz criticou Neymar e chamou a influenciadora de "otária". A discussão começou após a expulsão do jogador do Santos durante uma partida contra o Bahia, no sábado (24). Incomodada com as declarações, Bruna saiu em defesa da família e pediu que Luana não envolvesse suas filhas nas críticas ao atleta.
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"Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas", disparou a influenciadora em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram.
Na sequência, Bruna afirmou que a atriz deveria resolver qualquer desentendimento diretamente com Neymar. "Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá!", escreveu.
A mulher do jogador encerrou o desabafo com outra mensagem. "Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo pra falar da vida dos outros", completou.
A polêmica teve início quando Luana compartilhou um vídeo da expulsão de Neymar, que se envolveu em uma confusão com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia. Ao comentar a atitude do atacante, a atriz também direcionou críticas à influenciadora e mencionou as filhas do casal.
"Que desgraça de homem!", declarou. Em seguida, acrescentou: "A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada".
A repercussão também provocou uma reação de Bianca Biancardi, irmã de Bruna, que saiu em defesa dela e fez duras críticas à atriz.
"Ai você entra no perfil da desgraça e precisa ler que ela é ativista das mulheres [risos]. A maior hipócrita desse país, que aceita dinheiro público para fazer vídeo como se fosse opinião, não sinaliza que foi paga, fuma maconha e nem os próprios filhos a suportam...", escreveu Bianca, em acusações contra Luana.
"Fecha a boca, mulher. Vai viver! Vai tentar trabalhar (se alguém ainda te der alguma oportunidade), tente ser feliz nessa sua vida miserável e esqueça a dos outros", completou.
"Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas", disparou a influenciadora em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram.
Na sequência, Bruna afirmou que a atriz deveria resolver qualquer desentendimento diretamente com Neymar. "Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá!", escreveu.
A mulher do jogador encerrou o desabafo com outra mensagem. "Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo pra falar da vida dos outros", completou.
A polêmica teve início quando Luana compartilhou um vídeo da expulsão de Neymar, que se envolveu em uma confusão com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia. Ao comentar a atitude do atacante, a atriz também direcionou críticas à influenciadora e mencionou as filhas do casal.
"Que desgraça de homem!", declarou. Em seguida, acrescentou: "A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada".
A repercussão também provocou uma reação de Bianca Biancardi, irmã de Bruna, que saiu em defesa dela e fez duras críticas à atriz.
"Ai você entra no perfil da desgraça e precisa ler que ela é ativista das mulheres [risos]. A maior hipócrita desse país, que aceita dinheiro público para fazer vídeo como se fosse opinião, não sinaliza que foi paga, fuma maconha e nem os próprios filhos a suportam...", escreveu Bianca, em acusações contra Luana.
"Fecha a boca, mulher. Vai viver! Vai tentar trabalhar (se alguém ainda te der alguma oportunidade), tente ser feliz nessa sua vida miserável e esqueça a dos outros", completou.
Luana e Neymar já protagonizaram outros desentendimentos públicos nas redes sociais. Desta vez, a troca de críticas também envolveu familiares do atleta.