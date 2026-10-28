TV Globo anuncia reprise de 'A Dona do Pedaço'

A TV Globo anunciou que a novela "A Dona do Pedaço" será a substituta de "Avenida Brasil" no Vale a Pena Ver de Novo a partir do dia 23 de novembro. Exibida originalmente em 2019, a trama escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Juliana Paes no papel da boleira Maria da Paz ganhará a primeira reprise da história na emissora.

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O folhetim começa na fictícia Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo, onde Maria da Paz cresce em meio à rivalidade entre duas famílias de justiceiros: os Ramirez e os Matheus. Apesar do conflito, ela se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), jovem advogado que pertence à família rival e, assim como ela, rejeita o destino de violência imposto pelos parentes.

Os dois desafiam uma rivalidade de décadas e conseguem selar uma trégua para viver esse amor. Mas, no dia do casamento, uma tragédia interrompe os planos do casal e obriga Maria a deixar sua cidade e seguir para São Paulo, sem saber que está grávida de Amadeu.

É na capital paulista que a mocinha encontra nos bolos, paixão que cultiva desde a infância ao lado da avó Dulce (Fernanda Montenegro), a oportunidade para reconstruir a vida. Começa vendendo seus doces pelas ruas e transforma o pequeno negócio em uma bem-sucedida rede de confeitarias. Anos depois, já empresária, dedica suas conquistas à filha Josiane (Agatha Moreira), sem perceber que a jovem despreza suas origens e sonha com fama, luxo e dinheiro.

Em meio às armações da filha, o passado também volta a atravessar o caminho de Maria da Paz. Duas décadas depois da separação, ela e Amadeu se reencontram em São Paulo e descobrem que o sentimento que os uniu permanece vivo. Ao mesmo tempo, Régis (Reynaldo Gianecchini), um playboy de uma família tradicional, mas falida, cruza o caminho da protagonista e ganha espaço em sua vida.

Outras histórias se conectam ao passado da protagonista e ampliam o universo da novela. Uma delas é a de Vivi Guedes (Paolla Oliveira), que desconhece suas verdadeiras origens. Quando criança, ainda chamada Virgínia, ela foi separada da irmã, Fabiana (Nathalia Dill), durante os conflitos entre as famílias Ramirez e Matheus e acabou adotada por Beatriz (Natália do Vale) e Otávio (José de Abreu).

Já adulta, a influenciadora digital se envolve com Chiclete (Sérgio Guizé), sem imaginar inicialmente os perigos por trás da aproximação. O reencontro entre as irmãs e a descoberta dos laços que unem Vivi à família de Maria da Paz colocam em movimento novas revelações na história.

Além de Juliana Paes, Marcos Palmeira, Agatha Moreira, Reynaldo Gianecchini, Paolla Oliveira e Nathalia Dill, a produção reúne nomes como Fernanda Montenegro, Caio Castro, Sérgio Guizé, Monica Iozzi, José de Abreu, Natália do Vale, Ary Fontoura e Marco Nanini.