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Celebridades e TV

Virginia Fonseca exibe bumbum em Miami

Influenciadora digital recebeu diversos elogios de internautas

Virginia Fonseca posou na sacada do aparamento de Zé Felipe nos EUA
Virginia Fonseca posou na sacada do aparamento de Zé Felipe nos EUA -
Virginia Fonseca, de 27 anos, recebeu uma enxurrada de elogios ao compartilhar nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (28), um compilado de registros durante a viagem em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. A influenciadora está hospedada na apartamento do ex-marido, Zé Felipe, de 28.
Leia mais: Virginia rebate críticas de Silvia Abravanel sobre criação dos filhos
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De biquíni, Virginia Fonseca exibiu bumbum durinho em Miami, nos EUA - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca posou na sacada do aparamento de Zé Felipe nos EUA - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca foi clicada durante viagem em Miami - Reprodução / Instagram
De biquíni, a empresária foi clicada enquanto admirava a vista da sacada, aproveitando o dia ensolarado. A dona da marca Wepink exibiu o bumbum durinho. Mais cedo neste mesmo dia, a loira mostrou que praticou exercícios em uma academia. A influenciadora viajou acompanhada dos amigos, Duda Freire e Hebert Gomes.
Os seguidores não pouparam comentários exaltando a beleza da empresária. "O bumbum dos sonhos", disse uma internauta. "Perfeita, maravilhosa e linda", opinou uma usuária das redes sociais. "Diva perfeita", expressou outra pessoa. "Belíssima", elogiou mais alguém.
Nesta terça (27), Virginia surpreendeu os fãs ao revelar que estava no apartamento do ex-marido. A influenciadora, que terminou recentemente o relacionamento com Vinícius Júnior, aproveitou o empréstimo do imóvel para mostrar os cômodos nas redes sociais e brincar com o gosto do cantor para decoração.
"Quando seu ex-marido te empresta o apto dele em Miami", escreveu na legenda do vídeo. Para completar a publicação, Virginia escolheu um áudio de Carminha, personagem de Adriana Esteves na novela "Avenida Brasil" (2012). "Nossa! Tudo tão arrumadinho. É, até que a cachorra tem bom gosto", dizia a fala dublada pela influenciadora.
No passeio pelo apartamento, ela exibiu a sala de estar, a área de jantar e a vista para uma praia da cidade. O imóvel também conta com uma área de lazer com piscina. Os registros chamaram a atenção não apenas pela estrutura do local, mas também pela relação entre Virginia e o sertanejo depois da separação. Os dois colocaram um ponto final no casamento em maio do ano passado. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 5 anos, de Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1.
Zé Felipe comprou o imóvel recentemente e já explicou que a aquisição não representa uma mudança definitiva para os Estados Unidos. Segundo o cantor, a ideia é dividir a rotina entre a residência em Goiânia, em Goiás, e o endereço em Miami.
A viagem de Virginia também movimentou as redes por outros motivos. Durante a passagem pela cidade americana, ela compartilhou registros de festas e baladas. Em uma das publicações, apareceu com notas de dólar na calcinha, cena que dividiu opiniões.
Silvia Abravanel, inclusive, detonou a influenciadora nos comentários de uma publicação, sugerindo que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, ficasse com a guarda dos netos. "Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças porque a própria mãe dela é da mesma linhagem", mencionando a mãe de Virginia, Margareth Serrão.
Um internauta comentou: "Ela [Virginia] está irreconhecível". Silvia, então, respondeu, sem medir palavras: "Não mesmo! Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face. Mas já será tarde demais", escreveu ela.
Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou um pronunciamento feito pela sua agência, sem citar nomes. "É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos."
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