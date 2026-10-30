Cauã Reymond contracena com Kim Kardashian em 'Tudo é Justo'

Na foto, o ator divide espaço com Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts e Niecy Nash-Betts, além de Kardashian, protagonista da série. A imagem marca uma das primeiras prévias da presença de Cauã na trama, criada por Ryan Murphy, conhecido por produções como "American Horror Story" e "Glee".A contratação do artista foi anunciada em setembro. Na ocasião, o Disney+ confirmou sua entrada no elenco da segunda temporada, que também conta com Teyana Taylor e Matthew Noszka. Até o momento, a plataforma não revelou oficialmente detalhes sobre o personagem do brasileiro nem informou em qual episódio ele fará sua estreia.O novo trabalho coloca Cauã em uma produção internacional ao lado de nomes conhecidos do cinema e da televisão. O ator construiu sua carreira em novelas, filmes e séries brasileiras e, agora, passa a integrar o universo de "Tudo é Justo", que estreou em novembro de 2025. Em 2025, parte do elenco esteve no Rio de Janeiro para divulgar a estreia da produção no país.Na história, um grupo de advogadas especializadas em divórcios decide deixar um escritório comandado por homens para abrir a própria firma. À frente de casos de grande repercussão, as profissionais lidam com separações milionárias, disputas de poder, segredos e conflitos que ultrapassam os tribunais.Kim Kardashian interpreta Allura Grant, uma das advogadas centrais da trama. Sua personagem trabalha ao lado de outras profissionais que tentam manter o negócio de pé, apesar das rivalidades e dos problemas pessoais. As alianças entre elas nem sempre resistem às pressões do trabalho e às revelações que surgem ao longo da história.Para a segunda temporada, a produção promete novos conflitos e mudanças nas relações entre as personagens. Segundo a divulgação oficial, uma revelação ameaça até mesmo a existência da firma. Os próximos capítulos também colocam à prova as amizades e parcerias construídas pelas protagonistas.A nova temporada terá três episódios disponíveis na estreia, em 4 de novembro, e receberá capítulos inéditos às quartas-feiras. A primeira temporada de "Tudo é Justo" já está no catálogo do Disney+ para quem quiser conhecer a história antes da chegada de Cauã Reymond.