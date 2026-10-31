Famosos capricham nas fantasias para festa de Halloween

Doces ou travessuras? Vários famosos aproveitaram uma festa de Halloween em São Paulo, na noite desta sexta-feira (30). Na véspera do Dia das Bruxas, celebrado neste sábado (31), as personalidades se fantasiaram e curtiram diferentes atrações.

O evento - criado por Xand Avião - também contou com shows de Matheus & Kauan, Léo Foguete, Oboé Set e participação especial de Nattan. O dono do sucesso "Morena", inclusive, caprichou na fantasia ao lado da namorada, Rafa Kalimann. O artista e a influenciadora digital se vestiram, respectivamente, de "Edward Mãos de Tesoura" e Kim Boggs, personagens do clássico filme dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp de 1990.

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, também se dedicou. A influenciadora se fantasiou de diabinha, com direito a corpo pintado de vermelho e chifres. Já a rainha de bateria da Unidos de Tijuca, Mileide Mihaile, optou apenas por um vestido de veludo all black (todo preto).

As influenciadoras Vivi Wanderley e Duda Guerra; a ex-BBB Jordana Morais; o ex-'A Fazenda' Lucas Souza e o modelo João Hilbert também curtiram a festa, que misturou música, cenografia, performances e fantasia.

Baile de Halloween

Na última semana, a sétima edição do Baile de Halloween da Sephora reuniu personalidades no Hotel Unique, na capital paulista. Na edição deste ano, o evento teve como tema "As Sombras da Floresta". Entre os destaques da noite, Bianca Andrade, que completou 32 anos na mesma data, escolheu uma fantasia de boto-cor-de-rosa. A influenciadora usou um macacão de látex rosa, com nadadeiras nas costas e um adereço na cabeça, em referência à lenda do folclore brasileiro.

Tati Machado também chamou atenção com uma produção inspirada na lua. A apresentadora deixou o barrigão de gravidez à mostra com a fantasia escolhida para a ocasião.



Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.

Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.



Sabrina Sato, Gloria Groove e Iza foram escolhidas como madrinhas desta edição, enquanto Pedro Sampaio assumiu o posto de padrinho. Franciny Ehlke ficou responsável pela apresentação da festa, e Juliette participou como embaixadora.