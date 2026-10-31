Mãe de Marília Mendonça pede que fãs não postem fotos do acidente

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, fez um apelo aos fãs da cantora às vésperas dos cinco anos da morte da filha. Em um vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira (30), a empresária pediu que imagens do acidente aéreo e do velório da artista não sejam compartilhadas. Emocionada, ela explicou que os registros causam sofrimento à família, mesmo quando a intenção é prestar uma homenagem.
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"Eu queria fazer um pedido com muito carinho para vocês, para que não fiquem postando o velório, o acidente, porque mesmo que vocês façam com a intenção de homenagear, machuca muito", afirmou.
Dentro de um carro, Ruth Moreira falou sobre a dificuldade de enfrentar o período que antecede 5 de novembro, data da tragédia. Segundo ela, a saudade e a tristeza ficam ainda mais presentes nesta época do ano. Por isso, rever fotografias relacionadas à morte de Marília torna os dias mais dolorosos.
"Aqui é o pedido de uma mãe que sofre todos os dias, porque eu perdi um pedaço de mim. Então eu não sei se é uma forma que vocês usam para homenagear. Não creio que fazem por mal, mas isso faz muito mal para mim e para a minha família", desabafou.
Dona Ruth destacou que entende o carinho dos admiradores pela cantora e não acredita que as publicações tenham a intenção de ferir os familiares. Ainda assim, reforçou o pedido para que as homenagens não tragam de volta imagens daquele momento.
Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos. A artista viajava de Goiânia, em Goiás, para Minas Gerais, onde faria um show em Caratinga. A aeronave caiu em uma área rural de Piedade de Caratinga, pouco antes de chegar ao destino.
Além da sertaneja, morreram o tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o copiloto. Nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu ao acidente.
Conhecida como "Rainha da Sofrência", Marília foi uma das principais vozes do sertanejo brasileiro. Canções como "Infiel", "Eu Sei de Cor" e "Todo Mundo Vai Sofrer" marcaram sua carreira e continuam presentes no repertório de fãs.
Em outubro, a trajetória da artista ganhou uma série documental no Prime Video, "Marília Mendonça: Sentimento Louco", com registros e depoimentos sobre sua vida pessoal e profissional. A produção revisita a história da cantora, cuja obra permanece como referência para o público e para outras mulheres do sertanejo.
"Eu queria fazer um pedido com muito carinho para vocês, para que não fiquem postando o velório, o acidente, porque mesmo que vocês façam com a intenção de homenagear, machuca muito", afirmou.
Dentro de um carro, Ruth Moreira falou sobre a dificuldade de enfrentar o período que antecede 5 de novembro, data da tragédia. Segundo ela, a saudade e a tristeza ficam ainda mais presentes nesta época do ano. Por isso, rever fotografias relacionadas à morte de Marília torna os dias mais dolorosos.
"Aqui é o pedido de uma mãe que sofre todos os dias, porque eu perdi um pedaço de mim. Então eu não sei se é uma forma que vocês usam para homenagear. Não creio que fazem por mal, mas isso faz muito mal para mim e para a minha família", desabafou.
Dona Ruth destacou que entende o carinho dos admiradores pela cantora e não acredita que as publicações tenham a intenção de ferir os familiares. Ainda assim, reforçou o pedido para que as homenagens não tragam de volta imagens daquele momento.
Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos. A artista viajava de Goiânia, em Goiás, para Minas Gerais, onde faria um show em Caratinga. A aeronave caiu em uma área rural de Piedade de Caratinga, pouco antes de chegar ao destino.
Além da sertaneja, morreram o tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o copiloto. Nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu ao acidente.
Conhecida como "Rainha da Sofrência", Marília foi uma das principais vozes do sertanejo brasileiro. Canções como "Infiel", "Eu Sei de Cor" e "Todo Mundo Vai Sofrer" marcaram sua carreira e continuam presentes no repertório de fãs.
Em outubro, a trajetória da artista ganhou uma série documental no Prime Video, "Marília Mendonça: Sentimento Louco", com registros e depoimentos sobre sua vida pessoal e profissional. A produção revisita a história da cantora, cuja obra permanece como referência para o público e para outras mulheres do sertanejo.