Manu Bahtidão faz plástica no rosto: 'Tô me amando!'

"Sim, gente, eu fiz uma cirurgia no meu rosto! Deu tudo certo, pois graças a Deus estive sob os cuidados do meu médico Leonardo Sauer", afirmou. A artista também agradeceu à equipe do hospital pelo atendimento recebido.Manu explicou que se submeteu ao Deep Plane Facelift, técnica de lifting facial que atua em camadas profundas do rosto, abaixo da estrutura que envolve músculos e tecidos. O procedimento busca reposicionar essas estruturas e suavizar sinais de envelhecimento. Apesar de não ter revelado o resultado nas redes sociais, a cantora afirmou estar satisfeita com a mudança. "Estou tão feliz, tão realizada! Tô me amando!", comemorou.

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A novidade surgiu poucas semanas depois de uma mudança na vida pessoal da artista. No dia 15 de outubro, Manu anunciou o fim do casamento com o produtor musical Anderson Halliday. Os dois ficaram juntos por 11 anos e são pais de Théo, de 9 anos."Hoje, eu e Anderson seguiremos caminhos diferentes. Após 11 anos, encerramos um ciclo e iniciaremos uma nova fase de nossas vidas", declarou na ocasião. Ela pediu respeito à privacidade da família e afirmou que o bem-estar do filho seria prioridade.Depois do comunicado, a cantora desativou os comentários da publicação e não explicou publicamente os motivos da separação.Em novembro de 2025, Manu também falou publicamente sobre o diagnóstico de autismo de Théo. Segundo ela, a família já observava sinais desde que o menino tinha cerca de um ano e meio, principalmente dificuldades na fala, ecolalia e uma forma particular de organizar os brinquedos."Isso não é um rótulo, é um guia. É ele que permite que nosso filho tenha apoio, terapias certas e um ambiente acolhedor", disse.A cantora contou que o diagnóstico provocou sentimentos diferentes, entre a surpresa e o alívio. "Chorei e fiquei pensativa, mas, ao mesmo tempo, me trouxe tranquilidade", relatou.Para Manu, a confirmação ajudou a família a compreender melhor as necessidades do menino e a buscar acompanhamento adequado. "O diagnóstico veio para libertar a gente. Com isso, descobrimos um novo mundo, um apoio e uma rede gigantesca de pais e mães atípicos", completou.