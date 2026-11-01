Richarlison e Amanda Araújo esperam o segundo filho

Richarlison e Amanda Araujo serão pais pela segunda vez. Ao lado do primogênito, Richarlison Jr., de 1 ano, o jogador de futebol e a influenciadora digital anunciaram a nova gestação em uma publicação conjunta nas redes sociais, na manhã deste domingo (1º).

"Agora somos quatro", escreveu o casal. Em cliques intimistas feitos no quarto e com roupas combinando, a família celebrou a chegada do novo integrante. O primogênito, conhecido nas redes carinhosamente como "Baby Rick Jr." ou "o bebê", esbanjou fofura ao colocar a mãozinha na barriga da mãe.

O apelido do herdeiro surgiu devido uma brincadeira do irmão da Amanda, o influenciador Eduardo Daibert, conhecido como "tio do bebê" ou "nepo tio". A expressão faz referência ao termo "Nepo baby", que vem da palavra "nepotismo", e é usado para descrever filhos de pessoas influentes que conseguem se destacar na mesma carreira ou setor dos pais.

E a brincadeira junto com os internautas vai além, já que Richarlison e Amanda são chamados, respectivamente de "pai e mãe do bebê". Durante a primeira gestação, a influenciadora também ficou conhecida como "gra", abreviação de "grávida". Depois de dar à luz ao "bebê", recebeu o apelido de "ex-gra".

Nos comentários da publicação, os seguidores vibraram com a novidade, mencionando os apelidos da família. "Deus abençoe! Que venha muita saúde", desejou um usuário do Instagram. "Ah, parabéns família do bebê", celebrou outra pessoa. "Agora vai ser o 'pai dos bebês'", brincou uma internauta. "A ex-'gra', agora é 'gra' novamente", disse mais alguém, em tom descontraído.

Saiba mais

A cegonha tem trabalhado bastante ultimamente, já que outros famosos anunciaram a gravidez recentemente. Nesta quinta (29), Sasha Meneghel, de 28 anos, compartilhou com seus seguidores que está grávida do primeiro filho com Jõao Lucas, de 27.

O artista e a estilista iniciaram o relacionamento em abril de 2020. Em novembro do ano seguinte, os dois oficializaram a união com uma cerimônia intimista. Sasha é fruto do antigo relacionamento de Xuxa com Luciano Szafir.

No mesmo dia, Victória Miranda e Luan Pereira também revelaram que esperam o primogênito. "Que privilégio viver o que um dia foi oração. Deus nos confiou o presente mais lindo, um pedacinho do nosso amor que já transformou nossas vidas para sempre. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", escreveu a influenciadora na legenda.

Nesta sexta (30), Renata Saldanha e Maike Allan também surpreenderam os seguidores ao anunciarem a gravidez. Prestes a subirem ao altar, os dois - que se conheceram no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, realizaram um ensaio de pré-casamento na Praia de Morro Branco, em Beberibe, no Ceará. Durante os registros, o casal segurou sapatinhos de bebê, indicando a primeira gravidez. Renata falou sobre o momento especial:



"Existem momentos que a gente sonha, outros que a vida prepara e alguns que chegam para transformar tudo. Nosso pré-wedding já seria a lembrança de um dos capítulos mais bonitos da nossa história. Mas, dessa vez, guardamos um segredo que tornou tudo ainda mais especial: não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três", escreveu a campeã do "BBB 25".