Luiza Possi ataca festas de Halloween: 'Típico de Satanás'



Luiza Possi usou as redes sociais, neste sábado (31), para criticar as comemorações de Halloween. Convertida ao cristianismo, a cantora explicou por que não participa da festa, celebrada em 31 de outubro, e afirmou que também não permite a presença da tradição em sua casa.

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"Talvez eu esteja sendo radical, mas na minha casa o Halloween não entra e as pessoas da minha casa não entram numa festa de Halloween", declarou em vídeo publicado para os seguidores.



A artista demonstrou preocupação com a participação de crianças em festas temáticas realizadas em escolas, clubes, bairros e encontros entre amigos. Segundo ela, a data ganhou espaço em diferentes ambientes e costuma ser apresentada como uma diversão para toda a família.



Luiza contou que nunca teve grande afinidade com o Halloween. No entanto, afirmou que sua posição ficou mais clara depois da conversão religiosa. Para a cantora, os símbolos associados à comemoração entram em conflito com os ensinamentos que passou a seguir.



"Dia 31 de outubro começou, muitos séculos atrás, como uma festa pagã que comemorava as bruxas e os mortos", disse ela, ao apresentar sua interpretação sobre a origem da celebração.



Durante o vídeo, a cantora citou passagens da Bíblia e defendeu que os cristãos devem refletir antes de participar das festividades. Na avaliação dela, não é possível conciliar práticas que considera contrárias à sua fé com a adoração a Deus.



"Ela realmente é uma festa que parece ser uma brincadeira, e isso é típico de Satanás. Tudo o que ele faz parece ser uma grande brincadeira", afirmou.



Luiza também criticou o uso de elementos associados à morte, ao medo e à violência nas fantasias e decorações. A cantora classificou a comemoração como um culto ao oculto e alertou os seguidores religiosos sobre o que considera possíveis armadilhas espirituais.



Apesar das críticas, a artista destacou que não pretendia impor sua opinião a outras pessoas. Ela reforçou, porém, que a decisão de não celebrar a data vale para todos que vivem em sua residência.



"E isso é só a minha visão, mas que Deus pediu que eu compartilhasse com você, principalmente você que é cristão", concluiu.



O Halloween é marcado por fantasias, brincadeiras e decorações temáticas. A celebração tem diferentes influências históricas e culturais e, atualmente, é comemorada em diversos países, inclusive no Brasil. Para muitas famílias, porém, a data tem caráter recreativo, sem vínculo com práticas religiosas ou qualquer forma de culto.