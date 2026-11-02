Marina Ruy Barbosa grava cenas de filme com João Guilherme

Marina Ruy Barbosa , de 31 anos, e João Guilherme, de 24, gravaram cenas do filme "O Mistério do Cinco Estrelas", na madrugada desta segunda-feira (2), em São Paulo. Os atores contracenam no longa-metragem - que ainda não possui data de estreia - baseado no livro homônimo de Marcos Rey.

Os dois foram fotografados durante as filmagens, que ocorreram em uma calçada e em um carro vermelho. Devido a madrugada fria e chuvosa, Marina e João se agasalharam. Em um dos cliques, os artistas surgiram abraçados. A atriz fez carinho em um cachorro e também se divertiu com a equipe.

Em o "O Mistério do Cinco Estrelas", Leo é um menino orgulhoso que trabalha como mensageiro no luxuoso Emperor Park Hotel. De forma inesperada, um pessoa morre em um dos quartos do estabelecimento e o jovem inicia uma jornada alucinante para resolver o crime. A produção adapta o clássico da literatura juvenil brasileira da década de 1980 sob uma perspectiva contemporânea para apresentar para um novo público todas as aventuras de Leo, com sua família e amigos.

Mais projetos

Marina e João também vivem outros projetos na carreira. Ao lado de Andrea Beltrão, Leandra Leal, Antonio Calloni e Lázaro Ramos, a atriz protagoniza o filme "Antártida", que estreou nas telonas em 17 de setembro. Dirigido por Bruno Safadi e escrito por Claudia Jouvin, o filme é um thriller psicológico sobre sobrevivência, justiça e solidariedade feminina.

O longa retrata o isolamento e o frio extremo de uma base brasileira no Polo Sul, onde cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno. A rotina muda após a recém-chegada Inês (Marina Ruy Barbosa) ser vítima de um crime durante a primeira noite na estação.



Sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base passam a ser considerados suspeitos, entre eles o comandante Barros (Antonio Calloni) e o capitão Vicente, personagem de Lázaro Ramos. A investigação fica sob a responsabilidade da subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão). Em meio à tensão, ela conta com o apoio das demais mulheres da estação, incluindo a médica Marina (Leandra Leal) e Rose (Mariana Sena).

Além dos protagonistas, o elenco reúne João Vitor Silva, Henrique Barreira, Adelio Lima, Renan Monteiro, Marcos de Andrade e Gero Camilo. A produção foi escolhida para abrir a 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado.

Marina ainda integra o elenco da série "Tremembé", do Prive Video, que teve a segunda temporada confirmada para 2027. Na produção - que acompanha as alianças, disputas de poder, romances e tensões entre presos mais famosos do Brasil - a ruiva dá vida à Suzane von Richthofen.

João também está vivendo um momento importante na carreira. O ator estrelou o filme "O Rei da Internet", da Netflix, e faz parte do "Corrida dos Bichos", do Prime Video.