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Dudu Nobre tem carro roubado no Andaraí

Assalto ocorreu no domingo (1º), em frente ao Clube Renascença

Dudu Nobre tem carro roubado no Rio
Dudu Nobre tem carro roubado no Rio -
O cantor e compositor Dudu Nobre teve o carro roubado na noite de domingo (1º), em frente ao Clube Renascença, no Andaraí, na Zona Norte do Rio. O sambista participava de uma roda de samba no momento do crime. O motorista, que aguardava o artista dentro do veículo, foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta. O roubo aconteceu enquanto os frequentadores acompanhavam a apresentação do sambista.
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Procurada pelo DIA, a equipe de Dudu confirmou o assalto e informou que o cantor não estava no automóvel na hora da abordagem. "Na noite de domingo, 1º de novembro, o motorista do cantor Dudu Nobre foi vítima de assalto, e o carro foi levado. No momento do ocorrido, o cantor estava no palco, se apresentando. Dudu Nobre está bem. O veículo foi localizado em uma rua próxima e recuperado", declarou a assessoria.

Em entrevista ao g1, o músico contou que soube do roubo durante a apresentação. "Eu estava cantando e renderam o motorista que estava parado na porta. Os caras passaram de moto, o renderam e levaram o carro. Mas depois acharam o carro na rua", relatou.

O crime aconteceu na entrada do clube, onde o profissional esperava o fim do show. Segundo relatos de testemunhas, taxistas que trabalham nas proximidades perceberam a aproximação dos suspeitos e tentaram alertar as pessoas sobre o risco. Eles gritaram ao notar a movimentação da motocicleta, mas não conseguiram impedir o assalto.

Após a abordagem, os criminosos fugiram com o automóvel e os objetos que estavam no interior. Dudu permaneceu no evento durante a ação e só tomou conhecimento do ocorrido depois. O cantor não teve contato direto com os assaltantes.

Assim que deixou o Renascença, o artista pegou um táxi e recorreu ao sistema de rastreamento por GPS do carro. A ferramenta apontou a localização do veículo em uma rua próxima ao clube. Com a informação, ele conseguiu encontrar o automóvel, que havia sido abandonado pelos suspeitos.

Além do carro, os pertences levados no assalto também foram recuperados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Dudu Nobre e o motorista passam bem, conforme as informações divulgadas sobre o episódio.

A abordagem ocorreu do lado de fora do Clube Renascença, enquanto Dudu se apresentava ao público. O relato divulgado não informa se houve registro de ocorrência ou identificação dos dois suspeitos. A recuperação do carro aconteceu pouco tempo depois do assalto, em uma rua da região.
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