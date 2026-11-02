Dudu Nobre tem carro roubado no Andaraí

Procurada pelo, a equipe de Dudu confirmou o assalto e informou que o cantor não estava no automóvel na hora da abordagem. "Na noite de domingo, 1º de novembro, o motorista do cantor Dudu Nobre foi vítima de assalto, e o carro foi levado. No momento do ocorrido, o cantor estava no palco, se apresentando. Dudu Nobre está bem. O veículo foi localizado em uma rua próxima e recuperado", declarou a assessoria.Em entrevista ao g1, o músico contou que soube do roubo durante a apresentação. "Eu estava cantando e renderam o motorista que estava parado na porta. Os caras passaram de moto, o renderam e levaram o carro. Mas depois acharam o carro na rua", relatou.O crime aconteceu na entrada do clube, onde o profissional esperava o fim do show. Segundo relatos de testemunhas, taxistas que trabalham nas proximidades perceberam a aproximação dos suspeitos e tentaram alertar as pessoas sobre o risco. Eles gritaram ao notar a movimentação da motocicleta, mas não conseguiram impedir o assalto.Após a abordagem, os criminosos fugiram com o automóvel e os objetos que estavam no interior. Dudu permaneceu no evento durante a ação e só tomou conhecimento do ocorrido depois. O cantor não teve contato direto com os assaltantes.Assim que deixou o Renascença, o artista pegou um táxi e recorreu ao sistema de rastreamento por GPS do carro. A ferramenta apontou a localização do veículo em uma rua próxima ao clube. Com a informação, ele conseguiu encontrar o automóvel, que havia sido abandonado pelos suspeitos.Além do carro, os pertences levados no assalto também foram recuperados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Dudu Nobre e o motorista passam bem, conforme as informações divulgadas sobre o episódio.A abordagem ocorreu do lado de fora do Clube Renascença, enquanto Dudu se apresentava ao público. O relato divulgado não informa se houve registro de ocorrência ou identificação dos dois suspeitos. A recuperação do carro aconteceu pouco tempo depois do assalto, em uma rua da região.