Flávia Alessandra aproveita piscina com maiô de R$ 14,7 mil

Flávia Alessandra segue aproveitando o feriadão no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (3), a atriz compartilhou uma foto em que aparece curtindo a piscina de um hotel de luxo, usando um maiô de grife avaliado em R$ 14,7 mil.

“Hello, terça”, escreveu a artista na publicação, em que exibiu a peça assinada por uma marca francesa.



O maiô tem recortes na parte frontal, faixas franzidas e detalhes dourados. O modelo combina elementos que dão destaque ao visual e fazem parte da proposta da grife.



Atualmente, Flávia Alessandra está no ar como Fábia em "Quem Ama Cuida", novela exibida pela TV Globo na faixa das 21h.

Bodas de porcelana

Além dos dias de descanso, Flávia Alessandra tem outro motivo para comemorar. A atriz e o marido, Otaviano Costa, recentemente completaram 20 anos de casamento. Para celebrar as bodas de porcelana, o casal escolheu aproveitar a data em uma viagem romântica pela serra.



“Vivendo nosso amor na serra para comemorar os melhores 20 anos de uma vida toda que ainda temos pela frente! Te amo, my love [meu amor]”, escreveu a artista ao compartilhar registros dos dias a dois. Apesar de mencionar a região, ela não revelou o destino exato.



Durante a viagem, os dois aproveitaram momentos de lazer com banhos de cachoeira, trilhas e visitas a restaurantes. Flávia também publicou fotos da cerimônia de casamento e registros em que aparece fazendo topless.



Juntos, os artistas são pais de Olívia, que completou 16 anos recentemente. A atriz também é mãe de Giulia Costa, de 26 anos, fruto do relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). Desde a infância, Giulia construiu uma relação próxima com Otaviano, a quem considera pai.





Homenagem à filha





No dia 5 de outubro, Flávia publicou uma declaração para celebrar o aniversário da caçula. Na mensagem, destacou características da adolescente e falou sobre acompanhar seu crescimento.



“É lindo de ver a mulher que você tá se tornando, meu amor. Seu coração, seu olhar, seu cuidado com as pessoas... Feliz 16, Oli!”, escreveu a atriz.



Giulia também homenageou a irmã nas redes sociais. Com quase 11 anos de diferença entre elas, a jovem destacou a amizade que construíram ao longo da vida. “Você conseguiu e consegue ser minha melhor amiga, meu maior e melhor presente. Morro de saudade de morar junto com você”, declarou.



