Mila Seidl recorda últimos momentos de Lito Sousa: 'Não dei conta'

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa , contou detalhes dos últimos momentos do marido, que morreu em outubro por decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e sem cura. Em participação no videocast "Inteligência Ltda", a empresária revelou que o especialista em aviação apresentou um quadro de pneumonia antes do falecimento.

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"Ele tinha feito algumas declarações de vontade, de coisas que topava e coisas que não topava. Ele fez um testamento quanto a essa declaração de vontade. Na declaração, colocou o médico dele como responsável por decidir as coisas, e não eu, porque me conhecia e sabia que eu iria com ele até o fim", disse ela.

Com a evolução da doença, Lito perdeu a mobilidade dos membros, do tronco e pescoço, com isso não conseguia mais sentar ou sustentar a cabeça. O avanço do quadro também afetou sua deglutição e o impediu de engolir alimentos e a própria saliva, o que exigiu o uso de uma sonda de alimentação.

A residência do casal foi adaptada para que o influenciador conseguisse circular pelos ambientes na cadeira de rodas. "Eu já estava pronta para ficar com o Lito quatro, cinco, seis, dez, quinze, vinte anos na cadeira de rodas, fosse como fosse. Mandei adaptar toda a casa, aumentar as passagens para ele poder ir de cadeira de rodas. A gente já estava mudando de casa para poder receber ele. Foi tudo pensado nisso".

Diagnosticado com pneumonia, Lito recebeu antibióticos, mas não apresentou evolução. A equipe médica avaliou a necessidade de suporte respiratório mais intenso após sua oxigenação começar a cair, mas decidiram respeitar a declaração de vontade registrada pelo paciente.

"Naquela situação dele não tinha como reverter. Então seria como manter ele vivo artificialmente. Ele ficaria com sonda, com tubo, sedado, mas não estaria aqui. E isso era uma situação que ele não queria", afirmou Mila.

Lito passou 72 horas sob cuidados paliativos. Neste momento, a equipe do influenciador iniciou a produção do vídeo que foi divulgado nas redes sociais para avisar sobre o falecimento do especialista em aviação. "Isso era uma recomendação que ele deu: 'Eu quero que você comunique as pessoas de uma forma bonita. Não quero que apareça você chorando'".

Mila permaneceu junto do marido durante quase todo o período, mas admitiu que não conseguiu ficar com Lito em seus últimos momentos. Ele foi acompanhado por Mauro, amigo e piloto, e de Fernanda Cieri, médica da família. "Eu não dei conta de ficar. Eu fiquei o tempo inteiro, mas no final, não consegui", desabafou. A canção "Ordinary World" da banda Duran Duran tocava quando Lito partiu.