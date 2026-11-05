'A Fazenda 18': Mayk leva a melhor na prova do fazendeiro

Mayk venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (4) em "A Fazenda 18", da Record, e escapou da sétima roça da temporada . O influenciador levou a melhor em disputa contra Renata e Rikardo. Vetada, Eduarda não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

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Na disputa, os peões ficavam sentados em cadeiras que subiam a cada resposta errada. Quem ficasse mais perto do número correto vencia a rodada, enquanto quem errava subia um nível em direção ao teto. O participante que chegasse no topo levava um banho de gosma e perdia a disputa.

Rikardo foi o primeiro eliminado após estourar o limite de erros. A decisão ficou entre Mayk e Renata, que precisaram adivinhar a distância em linha reta entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (359,8 km). O influenciador chutou 240 km e a atriz apostou em 590 km. Como ela passou do valor real, foi direto para o topo, tomou o banho de gosma e deu a vitória ao rival.

Mayk é o novo fazendeiro do cercado #ProvaDoFazendeiro https://t.co/sbK2fhKFIl — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2026

Formação da roça

Dono do lampião, Daniel aceitou a proposta de Adriane Galisteu e faturou R$ 10 mil em troca da transferência dos poderes para outro peão. Thaíde foi sorteado e ficou imune à votação após ficar com o poder da Chama Amarela.

Ana Bruna, fazendeira da semana, indicou Renata para a berlinda. Alfredo e Rikardo receberam 5 votos e o ex-Casa de Vidro do "BBB 26" acabou na roça. Ele puxou Eduarda da baia para ocupar o terceiro banco. Mayk sobrou no Resta Um e vetou Renata da prova do fazendeiro. Presenteado com a Chama Vermelha por Thaíde, Rikardo trocou a peoa vetada e impediu Eduarda de escapar da berlinda.

Os roceiros

Eduarda Braum: Conhecida por ser a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Supranational 2025 na Polônia, a modelo de 25 anos, é natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, e mora em Vila Velha. Formada em Letras e Pedagogia, foi professora em escola pública e já trabalhou como vendedora de loja de roupa. Ela é fundadora do projeto "Protagonistas do Amanhã", que ajuda jovens de comunidades e escolas públicas.

Renata Del Bianco: Com mais de 25 anos de trajetória no entretenimento, a atriz e veterinária ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Vivi, na novela "Chiquititas". Estava no elenco de "A Praça é Nossa".

Rikardo Negro: Atleta profissional por formação, o modelo de 36 anos percorreu o Brasil em competições oficiais, conquistando títulos como melhor marcador, melhor jogador e campeão de enterradas. Encerrou a carreira no Vila Nova (GO), quando decidiu direcionar seu foco para a moda. Ganhou projeção internacional em campanhas no México, Uruguai e Estados Unidos, além de viver na China. Foi protagonista do clipe "Luz do Luar", de Zé Felipe. Participou do programa da Eliana, no SBT, como bombeiro. Recentemente, participou da Casa de Vidro, do "BBB 26".