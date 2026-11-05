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Celebridades e TV

Arthur Aguiar mostra encontro com Thiago Nigro

Ator colocou um ponto final nos rumores sobre suposto desentendimento com atual marido de Maíra Cardi

Arthur Aguiar mostrou encontro com Thiago Nigro
Arthur Aguiar mostrou encontro com Thiago Nigro -
Arthur Aguiar surpreendeu os seguidores na quarta-feira (4) ao compartilhar um registro ao lado de Thiago Nigro, atual marido de sua ex-mulher, Maíra Cardi. O encontro encerrou as especulações de uma suposta desavença entre o ator e o empresário. 
"Tem coisas que Deus faz questão de deixar claro que foi Ele que fez...", escreveu na legenda. 
Recentemente, os dois começaram a se seguir nas redes sociais, o que motivou a suspeita de que Thiago e Maíra estivessem oferecendo ajuda financeira ao artista. "Gente, parem de criar verdades absolutas em coisas que vocês não fazem a menor ideia. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada! Só parem, gente. Por favor! Me deixem em paz um pouco!", negou Arthur.
O marido da coach também se manifestou sobre o assunto. "Às vezes, é só alguém assumindo suas responsabilidades, resolvendo seus problemas e seguindo em frente. Isso deveria ser celebrado, não questionado", comentou. 
Arthur e Maíra foram casados e têm uma filha, Sophia, de 8 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2022. No ano seguinte, ela iniciou uma relação com Thiago Nigro, com quem teve a filha Eloah, nascida em outubro de 2025. Já o ator espera o segundo herdeiro com Jheny Santucci.

Reunião 

Este não foi o único reencontro vivenciado por Arthur Aguiar. O ator se reuniu com Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão, ex-colegas de elenco na novela "Rebelde" (2011), da Record, após o velório de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos por complicações de um câncer no intestino.
"Ontem e hoje foram dois dias muito difíceis pra nós. Fomos pegos totalmente de surpresa, a ficha ainda não caiu totalmente, mas a Lua como sempre fez questão de deixar mais uma lição pra gente que é: Faça e fale em vida, o amanhã pode não existir e pode ser tarde demais. Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa dela", destacou.
Ele ainda homenageou a ex-namorada e par romântico na trama. "A Lua foi única, foi marcante e estará pra sempre na nossa memória. A Lua (satélite) depende do sol pra poder ser iluminada, já a Lua Blanco era o próprio sol e fazia questão de dividir a sua luz com quem estivesse por perto. Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, sim, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro".
O campeão do "BBB 22" ressaltou o significado do reencontro com os ex-colegas de "Rebelde". "Lua, essa foto é uma homenagem nossa pra você. Nós sabemos o quanto você desejou que esse reencontro acontecesse e apesar de você não estar aqui fisicamente, você estará pra sempre em nossos corações. Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!", concluiu.
Fotogaleria
Arthur Aguiar espera o segundo filho com Jheny Santucci
Arthur Aguiar espera o segundo filho com Jheny Santucci Reprodução/Instagram
Thiago Nigro é casado com Maíra Cardi
Thiago Nigro é casado com Maíra Cardi Reprodução/Instagram
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