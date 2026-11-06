Paolla Oliveira mostra treino em casa para cuidar da mente

Paolla Oliveira , de 44 anos, está com a rotina de exercícios físicos em dia. Através do Instagram, nesta sexta-feira (6), a atriz mostrou que treinou em casa e falou sobre a importância da prática para a saúde mental.

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"Exercitando o corpo para manter a cabeça no lugar", escreveu a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense na legenda da publicação. De legging, top e tênis, a artista fez step - um tipo de exercício aeróbico - e também treinou os músculos superiores, ao lado de um personal trainer.

A atriz recebeu elogios. "Para mim ela é mais grandiosa do que já parece. Tipo aquelas esculturas gregas, sabe!?", exaltou uma admiradora. "Maravilhosa sempre", opinou uma usuária das redes sociais. "Gata absurda", comentou outra pessoa. "Amiga, como é ser a favorita de Deus?", brincou mais alguém.

Fim de semana

Paolla aproveitou o fim de semana na Região Serrana do Rio. Nesta terça (3), ela compartilhou um álbum de fotos com direito a encontro com Ivete Sangalo no festival Rock The Mountain, em Itaipava, distrito de Petrópolis. A artista apareceu ao da baiana, que se apresentou no evento no domingo (1º).

A atriz foi convidada a subir ao palco durante o show e aproveitou para mostrar o samba no pé diante do público. O encontro entre as duas também foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais. Antes da participação especial, Paolla assistiu à apresentação na companhia de Jeniffer Nascimento, intérprete de Nancy na novela "Quem Ama Cuida". As atrizes cantaram e dançaram juntas enquanto acompanhavam o repertório da cantora baiana.

Fora do festival, o álbum mostrou um lado mais tranquilo do fim de semana. Paolla publicou fotos com seus cachorros e dividiu registros de um passeio a uma cachoeira com amigos. Outros cliques mostraram encontros com amigos. A artista já contou que é apaixonada por animais e chegou a ter 18 bichos de estimação ao mesmo tempo, entre 11 gatos e sete cães.



A ida ao palco também chamou atenção pela ligação de Paolla com o Carnaval. A atriz foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em 17 de outubro, durante uma festa na quadra da escola, em Ramos, na Zona Norte do Rio. Ela recebeu a coroa de Iza, que ocupava o posto anteriormente.



Com a nova função, Paolla se prepara para desfilar à frente da bateria Swing da Leopoldina no Carnaval de 2027. Antes, a artista foi rainha de bateria da Grande Rio, agremiação com a qual manteve uma longa relação.

Rock The Mountain

O show marcou a estreia de Ivete no Rock The Mountain. Durante a apresentação, a cantora brincou com a plateia sobre sua disposição. "Hoje eu não estou com energia de gostosa, eu estou com energia de muito gostosa", disse.



O festival contou ainda com atrações como Paulinho da Viola, Jorja Smith, Priscila Senna e o projeto Dominguinho. A programação continua entre os dias 6 e 8 de novembro, com outra apresentação de Ivete prevista para o domingo (8).