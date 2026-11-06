Karoline Lima anuncia fim do noivado com Léo Pereira e explica motivo

Karoline Lima , de 30 anos, confirmou, nesta sexta-feira (6), o fim do noivado com Léo Pereira, de 30, zagueiro do Flamengo. A influenciadora contou que deixou a casa do jogador, no Rio de Janeiro, e se mudou para um apartamento alugado com a filha, Cecília, de 4 anos, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão.

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"Eu tenho vergonha de ficar aqui falando: 'Ai, agora eu voltei, ai, agora terminei, ai, agora estamos bem, agora não estamos bem'. E esse vai e volta, e esse tá certo ou não tá certo? É chato pra car*lho. Só que, como já tá saindo em todo lugar, eu vim aqui dizer pra vocês: sim, acabou", declarou nos stories do Instagram.



Karoline explicou que a decisão de encerrar o relacionamento partiu dela e revelou que já pensava na separação há alguns meses. "Não tava mais dando certo, eu não tava sendo suprida nas minhas expectativas; eu queria muito mais do que tava sendo oferecido pra mim", afirmou.



A influenciadora também negou os rumores de traição e de uma briga que teria provocado o rompimento. "Não existiu nada disso", garantiu. Em outro momento, reforçou que não pretende retomar o romance. "Eu não vou me diminuir pra caber numa relação que não me cabe".



Ao falar sobre o fim do relacionamento, Karoline também comentou o destino do anel de noivado que recebeu de Léo Pereira em julho deste ano. A influenciadora citou Marina Ruy Barbosa, que também enfrenta rumores sobre o término do noivado com Abdul Fares.



"Vocês acham o quê, gente, que eu vou devolver o anel igual que estão fazendo inferno na vida da Marina Ruy Barbosa? Não vou estar devolvendo o anel, não. O anel tá bem guardado ali, gente, vai ficar por aqui mesmo, tá bom?", disparou.



Karoline ainda levantou suspeitas de que uma pessoa da família do jogador teria repassado informações sobre a separação para páginas de fofoca. Segundo ela, ninguém de seu círculo próximo sabia que havia deixado a residência do atleta. "É uma pessoa que mora lá, uma fonte próxima de sangue do outro lado", afirmou, sem revelar nomes. "Eu tenho vergonha de ficar aqui falando: 'Ai, agora eu voltei, ai, agora terminei, ai, agora estamos bem, agora não estamos bem'. E esse vai e volta, e esse tá certo ou não tá certo? É chato pra car*lho. Só que, como já tá saindo em todo lugar, eu vim aqui dizer pra vocês: sim, acabou", declarou nos stories do Instagram.Karoline explicou que a decisão de encerrar o relacionamento partiu dela e revelou que já pensava na separação há alguns meses. "Não tava mais dando certo, eu não tava sendo suprida nas minhas expectativas; eu queria muito mais do que tava sendo oferecido pra mim", afirmou.A influenciadora também negou os rumores de traição e de uma briga que teria provocado o rompimento. "Não existiu nada disso", garantiu. Em outro momento, reforçou que não pretende retomar o romance. "Eu não vou me diminuir pra caber numa relação que não me cabe".Ao falar sobre o fim do relacionamento, Karoline também comentou o destino do anel de noivado que recebeu de Léo Pereira em julho deste ano. A influenciadora citou Marina Ruy Barbosa, que também enfrenta rumores sobre o término do noivado com Abdul Fares."Vocês acham o quê, gente, que eu vou devolver o anel igual que estão fazendo inferno na vida da Marina Ruy Barbosa? Não vou estar devolvendo o anel, não. O anel tá bem guardado ali, gente, vai ficar por aqui mesmo, tá bom?", disparou.Karoline ainda levantou suspeitas de que uma pessoa da família do jogador teria repassado informações sobre a separação para páginas de fofoca. Segundo ela, ninguém de seu círculo próximo sabia que havia deixado a residência do atleta. "É uma pessoa que mora lá, uma fonte próxima de sangue do outro lado", afirmou, sem revelar nomes.

Últimas interações

O anúncio surpreendeu os seguidores, já que os dois ainda trocavam mensagens carinhosas nas redes sociais. No dia 26 de outubro, Karoline elogiou uma publicação do jogador: "Impecável, amor! Agora vamos ver quem ganha no Uno".

A última interação pública aconteceu há cinco dias, quando Léo comentou "Fenomenal", acompanhado de um coração vermelho, em uma publicidade de Halloween publicada pela influenciadora.



Na quarta-feira (4), apenas dois dias antes de confirmar a separação, Karoline também falou sobre o desejo de aumentar a família. "Quero, sim, gente, mas não no momento. Agora, não", respondeu ao ser questionada sobre uma nova gravidez.



Karoline e Léo começaram a se relacionar no fim de 2023 e assumiram o namoro publicamente em 2024. Após idas e vindas, o casal retomou o romance em maio deste ano e anunciou o noivado em julho. O jogador também é pai de Helena, de 7 anos, e Matteo, de 5, do antigo relacionamento com Tainá Militão.