Xuxa Meneghel fica de fora do Teleton 2026

Xuxa Meneghel , de 63 anos, ficou presa no aeroporto após o temporal que atingiu o Rio de Janeiro e não conseguiu embarcar para São Paulo, onde participaria do Teleton, do SBT, na noite de sábado (7). A apresentadora se desculpou pela ausência em transmissão ao vivo nas redes sociais.

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"Estou tentando ir para São Paulo para fazer o Teleton. Só que acontece não tem como eu ir, nem como chegar. Então, vou pedir desculpas para vocês, para todos vocês, e pedir também que façam suas doações por Pix, por favor. Estou aqui, ó, chovendo, o tempo fechado. Pode até ser que abra um pouco para eu sair, mas vai ser arriscado eu chegar", disse ela.

"Estava tudo preparado, já está tudo pronto. Era só chegar lá, colocar a roupa para fazer o Teleton. Patrícia [Abravanel], obrigada mais uma vez por confiar, acreditar na minha imagem, no meu nome e me chamar para participar desse projeto tão bonito", completou.

Xuxa destacou a participação de Angélica no programa e ainda contou detalhes da apresentação que faria. "Angélica vai estar lá. Migles, arrasa aí! Um super beijo bem carinhoso para você. Queria muito estar aí com vocês todos. Quero muito estar, mas, infelizmente, não vai dar. Eu ia cantar 'Doce Mel', eu ia cantar 'Ilariê' com vocês. Mas é isso. Desculpa, tá? Um beijo para todos vocês".

Maratona solidária

A 29ª edição do Teleton foi encerrada na madrugada deste domingo (8), após mais de 26 horas de programação transmitida diretamente dos estúdios do SBT. A maratona televisiva alcançou a meta de R$ 30 milhões. O valor arrecadado é equivalente ao custeio de cerca de 230 mil atendimentos nas unidades da AACD pelo país.

Conduzido por Patrícia Abravanel e pelo padrinho Celso Portiolli, a reta final da transmissão foi marcada por três momentos especiais: brincadeira com bexigas, dança das cadeiras a gincana do tobogã, que contou com as participações de Angélica, Barnabella, Galvão Bueno, Helen Ganzarolli, João Guilherme, Maisa, Priscilla e alguns influenciadores.

"A gente fez um apelo e o povo brasileiro atendeu nosso pedido. Eu entrei no palco hoje muito preocupado e com medo de não bater a meta, e você aí em casa ouviu o nosso apelo e fez a diferença", afirmou Celso Portiolli.

Neste ano, o Teleton adotou o tema "O QUE TE MOVE?", com o objetivo de convidar a sociedade a refletir sobre o impacto das ações individuais na transformação da vida de milhares de pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. A campanha ressaltou como o engajamento coletivo é essencial para a viabilização de atendimentos e para a promoção de maior autonomia aos pacientes.