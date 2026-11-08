Luis Roberto lamenta falecimento da mãe

Luis Roberto comunicou o falecimento da mãe, Ana, conhecida como Dona Tianinha, aos 92 anos, no sábado (7). O narrador esportivo da TV Globo compartilhou registros com a matriarca em uma homenagem feita nas redes sociais e ressaltou o apoio recebido durante o tratamento contra o câncer na região cervical.

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"Dona Tianinha partiu hoje. Neste plano teve uma vida plena! Nos tempos difíceis era a mulher que jamais deixou faltar comida no prato dos filhos. Educação, correção, princípios! Seu legado bate forte nos corações de todos de nossa família", escreveu.

O jornalista relatou o suporte da matriarca no enfrentamento ao problema de saúde, diagnosticado em abril. "Neste ano tão difícil, quando soube do meu câncer, teve a calma de dizer: 'Vai dar tudo certo, meu filho'. 92 anos de amor profundo! Te amo pra sempre, mãezinha!", concluiu.

Colegas enviaram mensagens a Luis Roberto nos comentários da publicação. "Abraço carinhoso e apertado em todos", disse Gustavo Villani. "Sinto muito, meu amigo querido... Sinta-se abraçado", comentou Ana Paula Araújo. "Vai dar tudo certo, querido. Você vai lembrar dela pra sempre!", afirmou Sandra Annenberg. "Receba meu abraço", declarou Alex Escobar.



Alerta sobre a saúde



Em julho, Luis Roberto concluiu o tratamento contra um câncer. O narrador realizou 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. "Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e que cerca de 80% dos casos ainda são diagnosticados quando a doença já está em estágio avançado?"

Na sequência, o jornalista fez um alerta sobre a importância de monitorar os sinais do corpo. "Esse tipo de câncer pode atingir a boca, a garganta, a laringe, a tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço. Os principais fatores de risco são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV, responsável pelo aumento de casos de câncer de garganta", destacou.

"Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Por isso, eu apoio o Julho Verde e convido você a compartilhar essa mensagem. Informação salva vidas", completou Luis Roberto.