Dupla com Marcos, Belutti sofre acidente com Porsche em São Paulo

Belutti, da dupla com Marcos, sofreu um acidente de Porsche na madrugada desta segunda-feira (9), na Alameda Rio Negro, em Alphaville, São Paulo, quando retornava do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos. Ele e o amigo, Leandro Sibov, foram atendidos no Hospital Albert Einstein e liberados logo em seguida.

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Em comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe do artista explicou detalhes do ocorrido. "Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo. Ele estava acompanhado de um amigo e, felizmente, passa bem, já está em casa e sem qualquer complicação".

Thaís Pacholek, mulher de Belutti, atualizou o estado de saúde do cantor. "Dando uma passada aqui rapidinho para responder algumas perguntas. Só para tranquilizar que está tudo bem. Marido está em casa e eu não estava no acidente. Eu estava com meu filho em um torneio e ele estava com um amigo, voltando da Fórmula 1", disse nos Stories.

A atriz comentou que a situação da estrada, que estava molhada devido à chuva, ocasionou a batida do veículo. "Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem. Meu marido já está em casa, mas o amigo que estava junto ainda está no hospital fazendo todos os exames".

Thaís agradeceu o carinho dos fãs do artista após a divulgação do acidente. "Obrigada a todos pelas mensagens, pela preocupação... Estamos todos bem. Agora é se cuidar, porque teve algumas vértebras quebradas, então requer cuidado, e é isso", concluiu.

Grande Prêmio de São Paulo

Assim como Belutti, nomes como Maisa, João Silva, Jade Picon, Enzo Celulari, Giovanna Grigio e Jão marcaram presença no evento esportivo. Marcada por chuva forte, a programação do fim de semana teve a programação adiada e a definição das posições da corrida iniciou com horas de atraso.

O britânico Lando Norris, que largou na pole position, confirmou o favoritismo e venceu a corrida. Max Max Verstappen e Isack Hadjar completaram o pódio. A equipe Mercedes conquistou o nono título título de construtores e se igualou à Willians como terceira maior campeã da história da categoria.



Enquanto isso, o brasileiro Rafael Câmara, estreante na Fórmula 1 pela Haas, terminou na vigésima colocação. Gabriel Bortoleto, da Audi, enfrentou problemas no carro ao longo do fim de semana, mas conseguiu finalizar a prova em décimo sexto lugar.