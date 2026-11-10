Blogueirinha diz que João Vicente tentou barrar pergunta a Gracyanne

Blogueirinha revelou que João Vicente de Castro tentou intervir no roteiro da entrevista realizada com Gracyanne Barbosa na segunda-feira (9). Segundo a apresentadora, o ator queria que o suposto envolvimento com a musa fitness ficasse de fora dos assuntos abordados no programa.

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"Porque é, enfim, né? Dentre as notícias que já saíram, saiu que você estava namorando o João Vicente”, comentou no "Blogueirinha Entrevista", do Multishow. "Até porque ele mesmo pediu para não colocar isso no roteiro, acredita? Não sei por que o roteiro chegou até ele, porque ele não é meu chefe. O 'Porta dos Fundos' é a produtora que faz. Ele não tem nada a ver com meu roteiro", acrescentou.

Na sequência, ela questionou a tentativa de interferência do artista na atração. "É uma reclamação que eu quero fazer aqui ao vivo, tá, gente? Eu não sei por que o roteiro chegou até o João Vicente. O João Vicente não é dono do Porta dos Fundos e, se for, problema, é dele também, porque eu trabalho para o Multishow, pra Globo, para o Grupo Globo, tá?"

Blogueirinha mandou um recado direto para João Vicente de Castro. "Então, não quero que nada passe por ele, porque se a entrevistada aqui não falou nada que eu não posso falar, por que é que o João Vicente vai falar alguma coisa que eu não posso falar? Então, da próxima vez, João Vicente, fique na tua, tá bom?! E não manda a minha equipe de roteirista falar algo que eu não posso fazer, porque eu vou e faço pior, tá bom?", disse ela.

O ator ter defendido Marina Ruy Barbosa de uma recente polêmica envolvendo ex-amigas por divergências políticas também virou assunto no programa. "Tu viu esse negócio dele querer pegar Marina Ruy Barbosa? Ele defendendo, só que aí a Gabriela Pugliesi falou: 'está defendendo porque quer pegar'. Não, claro que não [pegou], tu acha que a Marina vai dar confiança? Tu acha que ela vai dar? Não, claro que não. A menina é perfeita, gente, pelo amor de Deus", afirmou a apresentadora.

Acordo quebrado

No "Blogueirinha Entrevista", Gracyanne abriu o jogo sobre um combinado não cumprido por Belo após o fim do casamento em 2024. "Quando tive um relacionamento fora, ele sabia. Eu não sabia que ele estava tendo um relacionamento fora, soube depois. Nosso combinado era assumir que cada um teve um relacionamento e que já não estávamos juntos. Assumi porque cumpro a palavra e ele se manteve quieto como fez a vida inteira!", revelou.

Apesar disso, a musa fitness declarou ter perdoado o ex-marido pela omissão. "Ele me deixou na fogueira, foi muito ruim, mas hoje perdoei. Se não libera o perdão, não segue em frente". A ex-BBB também desmentiu qualquer rivalidade com Viviane Araujo, ex-mulher do artista.

"Eu não fiz parte da história, todo mundo sabe que eu não fui pivô da separação, então não tem como opinar. Mas tenho como respeitar! Eu acho que ela também escutava muitas coisas de maneira errônea, e hoje está muito mais claro e mais explicado. [...] Hoje em dia ela deixou claro: 'Não era a Gra, não era ela que estava com o Belo'. Mas eu acho que hoje não existe mais nenhuma rivalidade. Era triste!", lamentou.